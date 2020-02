Novela Caminho das Índias: Raul é sequestrado pela própria filha

Júlia reencontrará o pai após tê-lo sequestrado por engano

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Depois de ajudar Beca (Java Mayan) num primeiro assalto, Júlia (Vitória Frate) consegue ser aceita pelo bando do marginal. Seguindo com seu plano de vingança, ela revela ao namorado picareta que seu tio, Ramiro (Humberto Martins), roubou toda a sua fortuna. E pede o “auxílio” do criminoso para recuperar o dinheiro. Beca promete pensar numa forma de resolver a situação e, lógico, tirar proveito da guerra em família. Nos dias seguintes, a garota fica tensa achando que o cúmplice pode vir a ser preso, já que seu nome é o único ligado ao assalto à residência do qual ela participou. O bandidinho, no entanto, escapa da Justiça por falta de provas. Após pensar, Beca procura Júlia com uma proposta: sequestrar Ramiro e pedir uma alta quantia de resgate.



A menina mimada e agora maluca adora o plano e é presenteada com um revólver pelo comparsa. Só que, um belo dia, Tônia (Marjorie Estiano) encontra a arma escondida em seu quarto e conta tudo a Silvia (Deborah Bloch). Pasma e extremamente preocupada, a ingênua mulher exige da filha uma explicação. E Julinha, a perigosa, se recusa a dar.



Enquanto Beca e seu bando arquitetam o sequestro nos mínimos detalhes, Raul (Alexandre Borges) chega ao Brasil com Gopal (André Gonçalves). Escondido de todos, o “falecido” passa a vigiar os passos da família e também de Yvone (Letícia Sabatella). O que ele não imagina é que também vem sendo vigiado por Beca e sua gangue, que o confundem com o alvo, Ramiro.



O resultado dessa confusão não demora a acontecer. Como não conhece Raul, Beca, mandado por Júlia, acaba sequestrando o empresário dado como morto no lugar de Ramiro. Júlia, que não quer aparecer para não ser reconhecida pelo tio, se diverte quando o namoradinho do mal revela que pegaram o homem errado. Assim, o reencontro entre pai e filha será inevitável e a menina, claro, entrará em surto ao descobrir que Raul está vivo e preso no cativeiro que ela armou.