Louco por elas: Léo se decepciona ao descobrir título de livro

Eduardo Moscovis é Léo em “Louco por Elas”

Foto: TVGlobo/Divulgação

No primeiro episódio de Louco por Elas, que vai ao ar na terça-feira, 13 de março, Léo (Eduardo Moscovis) nem imagina que sua reputação corre um sério risco. Na verdade, ele está orgulhoso com o fato de Giovana (Deborah Secco), sua ex-mulher, ter escrito um livro baseado em suas histórias. Certo de que a ex ainda é apaixonada por ele, o treinador de futebol feminino espalha para todos os amigos que terá um livro em sua homenagem. O único problema é que Rodolfo (Odilon Wagner), o dono da editora responsável pela publicação e atual namorado de Giovana, decide mudar o título da obra e transforma o bacana da história em um verdadeiro “banana”.

Enquanto o trabalho toma conta da cabeça de Giovana, Léo está mais preocupado com a apresentação de teatro da filha Theodora (Laura Barreto). Na escola, ele aguarda ansiosamente a hora do número da filha, mas Bárbara (Luisa Arraes) finge que a avó desapareceu e o treinador perde a apresentação para procurar Violeta (Glória Menezes).

Léo participa do programa de Ana Maria Braga

Foto: TV Globo/Divulgação

Na editora, o livro “Como descascar um banana sem parecer uma megera?” preocupa Giovana, que decide se encontrar com Léo para explicar o incidente antes que ele descubra de outra forma. O treinador fica decepcionado ao ver o nome do livro e não sabe o que fazer para reverter a situação. Mesmo chateado com tudo o que está acontecendo, ele participa do programa da Ana Maria Braga para salvar a carreira de Giovana. Fique ligado!

Com redação final de João Falcão, direção de Flávia Lacerda e Allan Fiterman e direção de núcleo de Guel Arraes, o seriado tem um toque de humor e promete não deixar apenas Leonardo, mas todo o público Louco por Elas! Estreia dia 13 de março, após Big Brother Brasil!