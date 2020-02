Lado a Lado: Fernando tenta agarrar Laura

Fernando vai tentar conquistar Laura para se vingar do irmão Edgar

Foto: TV Globo/Divulgação

Cada vez mais doente e obcecado por sua vingança, Fernando (Caio Blat) começa a querer tudo o que é de Edgar (Thiago Fragoso). A começar por suas mulheres. Fazendo-se de vítima, ele vai até Laura (Marjorie Estiano) e começa a contar seus dramas.

A professora se sensibiliza e, quando abre a guarda, é atacada pelo vilãozinho, que tenta agarrar a ex-cunhada à força. Indignada, ela expulsa o cafajeste de sua casa, mas decide guardar segredo do ocorrido.

A próxima vítima do irmão do advogado é Catarina (Alessandra Negrini). Com um caráter duvidoso e bem diferente da rival, não pensa duas vezes e cai nos braços do filho de Bonifácio (Cássio Gabus Mendes).