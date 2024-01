Kadu Dantas fala sobre moda, casamento e sua trajetória profissional

Quando o assunto é moda masculina, Kadu Dantas é destaque. Nascido em Alfenas, Minas Gerais, ele teve seu primeiro contato com a moda por meio de sua mãe, que procurava referências sobre o assunto em publicações especializadas e viajava a São Paulo para fazer compras. Nas lojas, Kadu se cadastrava para receber os catálogos das marcas e, assim, copiar os visuais com as peças disponíveis em seu guarda-roupa.

A carreira de Kadu Dantas

Embora a vida convidasse Kadu para o ramo fashion, ele decidiu ingressar primeiro em um curso de Odontologia. Um ano antes da conclusão, porém, desistiu de seguir a profissão. Na sequência, o influenciador entra no curso de jornalismo. “Iniciei a faculdade e me tornei amigo da Mariana, filha da Ana Maria Braga. Com o tempo e proximidade, a Ana e a diretora de jornalismo do Mais Você viram talento em mim e me convidaram para estagiar no programa”, conta em entrevista exclusiva à CLAUDIA.

Depois da experiência no Mais Você, ainda durante a faculdade, ele abriu uma assessoria de imprensa e foi caminhando para o segmento da moda. Em 2012, criou o Blog do Kadu, espaço dedicado a dicas de styling, marcas, novidades no mercado e ideias para looks. Tamanho foi sucesso do blog que, no mesmo ano, ele recebeu o convite para cobrir a semana de moda masculina de Nova York. Dois anos depois, ele encerraria as atividades da agência e se dedicaria inteiramente à produção de conteúdo para internet.

O universo que ele desvendou na adolescência, quando buscava seu estilo próprio, passou a ser encarado também como trabalho. “A moda é mais que uma paixão, é uma expressão de identidade. É através dela que transmito a minha personalidade, aspirações e me comunico. Com muita dedicação, pude transformar essa paixão no meu trabalho.”

Sempre de olho

Sua trajetória foi marcada pelo inegável faro para as tendências. “Já fizeram muito sentido pra mim, principalmente no início da minha carreira. Na época, eu não podia ver nada diferente que já comprava, porque queria ser o primeiro a usar. Isso foi muito importante para o meu crescimento, para eu aprender também o que funcionava pra mim e o que não funcionava, qual tendência era boa e qual tendência era ruim para o meu biotipo e estereótipo, para o meu jeito de ser”, diz ele.

Mas a forma como enxerga essa dinâmica mudou (e muito). “Depois de 11 anos de carreira, eu realmente consigo me antecipar sobre o que as passarelas vão mostrar, porque existe um consciente coletivo de tendências quando você acompanha a moda. Mas, hoje em dia, eu já não sou mais a pessoa tão assim da tendência. Eu gosto de investir e comprar o que de fato dá certo para mim.”

O que não significa que ele tenha abandonado o que está em alta. “Quando surge algo muito interessante, como o cropped para homem, as saias masculinas que vieram com tudo, aí dá uma vontade bem gostosa de usar o quanto antes”, acrescenta.

Moda nacional e masculina para Kadu Dantas

O Brasil, na visão dele, é rico culturalmente e consegue transportar essa característica para as roupas. “Acredito que a moda brasileira é muito diversa. Ela reflete a mistura de culturas que existem em nosso país. Claro que a moda internacional dita muitas tendências que acontecem no Brasil e influencia nossos estilistas, porém vejo muito da cultura brasileira nas marcas brasileiras. O São Paulo Fashion Week aconteceu recentemente e provou esse ponto, marcas como a The Paradise e DePedro carregam regionalidade e são incríveis.”

No entanto, ainda há muitas batalhas a se enfrentar. ”Na moda masculina, infelizmente ainda existe preconceito e um machismo escancarado ao vincular homens que gostam de moda com a sexualidade, mas isso é algo ligado mais a população em geral, visto que a maioria das marcas internacionais criam coleções específicas para homens”, pontua.

Encarar o problema é a missão de Kadu. “O meu objetivo na moda é ajudar os homens a usá-la a seu favor. Quando eu comecei em 2012, era muito difícil falar de moda masculina no Brasil, eu fui o pioneiro nesse segmento. Quando eu postava uma foto usando uma bolsa feminina num look era um escândalo, eu recebia toneladas de mensagens no meu blog, muitas positivas, mas outras nem tanto. Naquela época, eu fui experimentando também e ajudei muitos homens e muitos seguidores a fazerem o mesmo, a comprar a primeira bolsa, a ser mais ousado no look, a passar a usar estampas e cores.”

A criação de conteúdo sobre moda

Desde a popularização do Tik Tok, é possível encontrar mais homens produzindo conteúdo sobre moda. Ao mesmo tempo, uma série de postagens sem aprofundamento são criadas pelos usuários, homens e mulheres, que buscam visibilidade nas plataformas, cada vez mais concorridas. Na visão do empresário, existe um lado benéfico nessa história.

“A criação de conteúdo, sem aprofundamento, quando se trata de moda, é natural. Acho que, principalmente no início, quem não tem tanta paciência de estudar e de ir atrás do que está acontecendo, começa criando da forma que acha que deve e está tudo bem. Porque o senso estético, na verdade, ele só vem com exercício. Estilo é exercício, é você olhar no espelho e ter senso crítico, de falar ‘isso aqui ficou bom pra mim ou isso aqui não é pra mim’”.

Para ele, porém, há um prazo: “depois de muito tempo, se você ainda cria um conteúdo de moda sem direcionamento, sem um aprofundamento, daí tem alguma coisa errada.” Kadu, inclusive, tem estratégias para evitar esse problema. “O que eu faço para não cair nessa é seguir o meu estilo. Estou há 11 anos fazendo conteúdo de moda ininterruptamente, então eu não caio mais nessa armadilha.”

O famoso procura analisar com calma o cenário antes de opinar. “Tudo que eu faço é muito coeso, faz muito sentido para mim, tudo é muito pensado, seja na imagem que eu vou mostrar numa foto, num vídeo ou em como eu falo. Hoje em dia eu consigo pensar bastante antes de expressar minha opinião sobre moda ou qualquer outro assunto que eu resolva falar.”

O casamento de Kadu Dantas

Em dezembro, Kadu se casou e contou detalhes sobre como se sentiu à CLAUDIA. “O amor tem esse poder de transformar as pessoas, sinto que desde que tenho o Peter em minha vida, sou uma pessoa mais leve e feliz. Essa felicidade se expande para outras áreas, como a profissional.”

E a moda, claro, fez parte desse processo. “Nós fechamos uma história com a Giorgio Armani. Eles fizeram todos os looks, tanto da celebração em Nova York quanto da celebração em Trancoso.” O de Nova York foi um smoking sob medida, com a escolha dos materiais feita a dedo por eles, que optaram pelo tecido de veludo com fios de aço, trazendo um aspecto de brilho. “Foi uma delícia criar essa peça desde o início junto com a marca, escolhemos forro, botão, tipo de punho e de gola”, segundo ele.

O de trancoso foi uma peça que o casal se apaixonou quando entrou na loja. “Automaticamente eles tiraram o look da loja para que ninguém comprasse.” Na hora da emoção, trocaram os blazers sem perceber. “Agora é uma história pra gente contar sobre o nosso casamento em Trancoso.” Por aqui, só desejamos felicidades!

