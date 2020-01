Iza é a nova jurada do ‘The Voice Brasil’ no lugar de Carlinhos Brown

Para a felicidade dos fãs de Iza, os encontros com ela serão semanais a partir de julho. Isso porque nesta quarta-feira (29), a Rede Globo confirmou que a cantora ocupará a cadeira de Carlinhos Brown no programa “The Voice Brasil”.

O anúncio foi feito pelo Instagram da emissora, com uma legenda que relembrou o grande hit da cantora e enfatizou com quem ela dividirá o palco do programa. “Segura esse bonde pesadão, pesadão-dão! Novidade no The Voice Brasil: Iza é a nova técnica do reality musical ao lado de Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló“.

A postagem também foi importante para que os fãs de Carlinhos saibam que ele não está completamente fora do grupo da competição. Mesmo com a entrada de Iza, ele continua escalado para fazer parte dos jurados do “The Voice Kids”.

Além da divulgação da Globo, a própria cantora aproveitou para repostar a publicação e expressar o quanto está feliz com o convite. “Não estou cabendo em mim de felicidade e agora finalmente posso dividir com vocês!!!! Preparados pra torcer para o ‘Time Iza’ no The Voice Brasil?”, questionou aos seguidores.

Nos comentários, as respostas vieram como uma grande onda de positividade à cantora. Inclusive, o próprio Tiago Leifert entrou na celebração e “treinou” como será conversar com ela no programa. “‘Iza quem continua no seu time’, ‘Iza sua decisão’, ‘Iza quem você escolhe’. Pronto, para já ir acostumando”, brincou o apresentador.