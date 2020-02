Insensato Coração: Wanda esbofeteia Neném

Wanda vai exigir o dinheiro que perdeu de volta

Foto: Divulgação/Rede Globo

Em dificuldades financeiras, Wanda (Natália do Vale) se aproveita da ausência de Raul (Antônio Fagundes), que está no Chile, para vender um quadro famoso que o casal mantém na sala de casa. Como Neném (Ana Lúcia Torre) possui uma cópia da obra, Wanda pede que a tia aceite lhe vender a reprodução, garantindo: Raul não desconfiará da troca. Tia Neném concorda e, muito solícita, se oferece para levar a tela original até o leilão.

Horas mais tarde, ela aparece nervosa, dizendo que se enganou e levou a cópia, e quase foi presa. Wanda acredita, e toda feliz, Neném embolsa o dinheiro da venda do quadro. Só que Wanda acaba descobrindo que a pintura verdadeira foi realmente arrematada no leilão e esbofeteia a tia, exigindo o dinheiro. Raul volta ao Brasil justamente nesse momento de tensão e, apesar de decepcionado com Wanda, obriga a tia a se retratar e, sobretudo, devolver a grana alta à ex-companheira.