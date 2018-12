Gusttavo Lima e Andressa Suita divulgaram nesta quarta (12) fotos do batizado de Samuel, filho caçula do casal. “Batizado do Samuelzinho. Que Deus te proteja e te abençoe sempre, meu filho”, escreveu o cantor. Os seguidores elogiaram a fofura do bebê. “Parabéns, que Deus proteja sempre esse anjinho lindo e essa família maravilhosa”, disse uma fã.

Veja o clique:

