Final antecipada? Mariza enfrenta Cézar no paredão

Na reta final, o Big Brother Brasil 15 tem um paredão decisivo: Mariza, uma das favoritas, enfrenta Cézar, outro possível campeão, no nono paredão do programa.

Mariza começou a formação do paredão imunizando seu eterno parceiro Adrilles. Em um momento fofo, a sister elogiou o carinho do brother. “Vou imunizar Adrilles. Primeiro porque ele adquiriu minha alma. Segundo porque eu fico feliz por poder retribuir as vezes que ele me imunizou. E porque o adoro”.

Reprodução TV Globo Reprodução TV Globo

Já a líder Amanda indicou Mariza ao paredão. “Não é o voto que eu faço com gosto, com prazer. Eu aprendi a gostar muito da Mariza, a respeitar, talvez coisa que há um mês atrás não tivesse com ela. Como tenho que ter essa opção, eu indico ela hoje”.

Na casa, Cézar obteve duas indicações ao paredão e foi o mais votado . “Povo brasileiro, procurei de todas as formas ter a cultura da paz e consegui contornar as coisas, mostrando minha essência, minha personalidade. Não sou nada do que eles falam, egoísta etc. Vocês já me conhecem muito bem”, disse ao defender sua permanência na casa.

Já Mariza mostrou emoção. “Hoje estou duplamente triste. Triste por ter votado em Fernando. Apesar de ter visto coisas erradas, eu gosto dele. E triste por estar indo pro Paredão com Lima (Cézar). Não queria que ele saísse, mas eu quero ficar. Então, votem”.