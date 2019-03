Filhos receberão toda a herança de Luke Perry

A notícia da morte de Luke Perry nesta segunda-feira, 4, deixou o mundo do entretenimento de luto.

Não foram poucos os famosos que lamentaram a morte do ator, famoso por seus papeis no clássico Barrados no Baile e Riverdale, série sucesso da Netflix.

Um grave AVC vitimou Perry, que também sofreu de um câncer em 2015. De acordo com o RadarOnline, à época, o ator resolveu fazer um testamento deixando toda a sua fortuna exclusivamente aos filhos, os jovens Sophie e Jack.

Uma fonte próxima à família revelou ao site que “Luke amava seus filhos mais do que a própria vida”.