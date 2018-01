A amizade de Sasha e Luana, filha de Junno Andrade

Xuxa e Junno Andrade já viram florescer as consequências da convivência em família. É que as filhas dos dois, Sasha e Luana, frutos de relacionamentos anteriores, partilham de um sentimento de amizade e irmandade. As provas estão das redes sociais das jovens, de 19 e 14 anos, respectivamente:

As garotas trocam declarações públicas de carinho e parecem ter uma ótima parceria.

Saudades de tu ❤️ A post shared by Luana Andrade (@luanaandraade) on Jan 4, 2018 at 3:00pm PST

Xuxa também não mede palavras para expressar sua consideração para enteada. No aniversário de Luana, prestou uma linda homenagem em sua conta no IG. “Luluka, você cresceu tanto e meu amor por você também. Seja feliz sempre. Conta comigo pro resto da sua vida”, escreveu na ocasião.