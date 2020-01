Fábio Porchat fala sobre nova série do Porta dos Fundos, “Viral”

Porchat, que estrela “Viral” ao lado de Gregório Duvivier

Foto: Felipe Portella/Contigo!

Na manhã de quinta-feira (29), Fábio Porchat marcou presença no evento promovido pela Editora Abril, o Atitude Abril – Desinformação tem cura. O humorista contou com exclusividade à Contigo!Online como foi fazer a série Viral, que já tem quase 10 milhões de vizualizações e discute um tema importante: a Aids. “Achei fundamental a gente se associar a causas já existentes, porque credibilizava o nosso projeto também”, explica Fábio.

Protagonizado por ele e seu colega, Gregório Duvivier, a série intitulada Viral conta com quatro episódios, e foi escrita antes mesmo de surgir a parceria com a campanha. “Não interferiu em nada do que eu tinha escrito”, contou. Com o sucesso dos vídeos, o ator contou que soube que vários hospitais receberam o triplo de pessoas querendo fazer o exame de H.I.V..

Fábio crê, assim como Duvivier, que a melhor arma para denúnciar problemas sérios do país é através do humor. “Ele joga uma luz sobre o assunto de uma forma muito mais leve, que faz você rir para não chorar. Você pode atingir um número grande de pessoas por um viés que não é chato”, disse. “O humor tem essa força, você consegue modificar as pessoas através do riso”, concluiu.

Fábio Porchat

Foto: Felipe Portella/Contigo!



Além de Viral, o Porta dos Fundos fará outras duas séries ainda este ano, uma sobre a Copa do Mundo e outra sobre política. Além da agenda lotada com eventos e séries, ele ainda está na produção de dois filmes: Entre Abelhas e o longa do Porta dos Fundos. Sobre este projeto, Porchat contou que as gravações serão feitas entre fevereiro e março de 2015. E ainda adiantou que o roteiro terá, claro, o clima e o elenco inteiro da websérie. “Vai ser o primeiro épico brasileiro”, disse sorrindo.

As novidades não param por aí: em breve, estreia seu novo programa no Multishow ao lado de Tatá Werneck, o Tudo Pela Audiência. E contrário aos rumores que circularam nesta quinta, 29, de que o programa nem iria ao ar, Fábio foi enfático. “Imagina, já está gravado! Estreia dia 15 de julho e já vamos começar a segunda temporada em setembro. Tá tudo ótimo! Com a Tatá não tem como dar errado!”, contou.