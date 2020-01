Entenda por que William, Harry, Kate e Meghan estavam distantes em evento

No último domingo (10), a Família Real britânica voltou aos holofotes ao participar do Remembrance Sunday, um evento em homenagem a integrantes da força armada que morreram em conflitos pela nação. Com as fotos da cerimônia, jornais começaram a especular se a distância entre o príncipe William, o príncipe Harry, Kate Middleton e Meghan Markle era um sinal de mais uma das brigas entre eles. E a resposta é: não.

O primeiro motivo da separação é que as varandas do prédio do Ministério das Relações Exteriores do Serviço Nacional de Recordação, onde aconteceu o evento, eram pequenas demais para comportar todos os membros da família juntos – cabiam apenas de três a quatro pessoas ali.

Já o segundo motivo é que existe uma ordem de precedência – isto é, uma hierarquia – a ser seguida em eventos.

“A monarca [Rainha Elizabeth II] é colocada junto às mulheres mais importantes da família real – a duquesa da Cornualha e a duquesa de Cambridge [Kate Middleton]. Seguindo a ordem real de precedência, o balcão à esquerda de Sua Majestade é usado pela duquesa de Sussex [Meghan Markle], pela condessa de Wessex [Sophie, esposa do príncipe Edward] e pelo vice-almirante Sir Timothy Laurence, marido da princesa Anne. Variações ocorrem quando convidados especiais estão presentes, como a rainha da Holanda e a esposa do presidente da Alemanha nos últimos anos”, explicou o editor-chefe da Revista Majesty, Joe Little, para a ‘T&C Magazine’.

Vale lembrar que o posicionamento de Kate em relação a Meghan está relacionado aos títulos de William e Harry. Como William é o filho mais velho, primogênito da princesa Diana e do príncipe Charles, consequentemente, ele e sua família vêm antes de Harry. William é o segundo membro da família na linha de sucessão do trono – atrás, apenas de Charles – e Harry é o sexto, pois vem depois dos três filhos do irmão.