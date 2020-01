A abertura da novela ‘Verão 90’ tem 25 referências escondidas – você viu?

A novela “Verão 90” estreou na última terça-feira (29) na Rede Globo e já na abertura mostra que veio para provocar nostalgia na audiência. Com pouco mais de 1 minuto de duração, encontramos 25 referências incríveis à década de 1990, que talvez passem despercebidas para os mais novinhos.

Estrelada por Isabelle Drummond, Rafael Vitti e Jesuíta Barbosa, a trama conta a história de Manuzita, João e Jerônimo, que se conheceram quando crianças, nos anos 1980 e se reencontram adultos, na década de 1990.

Claro que vai ter triângulo amoroso, drama e muitas risadas. E enquanto a novela rola, vamos poder matar a saudade da última década do século 20.

Listamos aqui as 25 referências escondidas na abertura de “Verão 90”. Acompanhe com a gente:

1. BAYWATCH

–

Uma das primeiras cenas da abertura, logo no comecinho, quando a edição é bem rápida, mostra uma mulher de maiô vermelho observando o que está a seu redor. Essa é uma clara referência à série “Baywatch”, exibida no Brasil com o nome de “SOS Malibu”. A série começou a ser produzida em 1989 e tinha como principais estrelas Pamela Anderson e David Hasselhoff. “Baywatch” foi exibida até 2001, mas seus anos de ouro foram na década de 1990.

2. BANANA BOAT

–

É até difícil definir o que é um banana boat. Trata-se de uma espécie de bote inflável, normalmente amarelo e em formato de banana, que era puxado por lanchas no litoral de todo o Brasil durante os anos 1990. Cobrava-se ingresso para que os corajosos montassem na tal banana e percorressem um trecho do mar em alta velocidade. A graça é que, em dado momento, o piloto da lancha faz com que a banana vire, derrubando os passageiros no mar. Até hoje, em algumas praias, é possível encontrar essa… atividade.

3. BRONZEAMENTO

–

Nos anos 1990, talvez por ignorância, todo mundo era mais inconsequente quando o assunto era proteção solar. Quase ninguém sabia o que era FPS, e o importante mesmo era ficar bronzeada – mesmo que para isso fosse necessário usar misturas caseiras a base de Coca-Cola e urucum (sim!). Nessa época também era comum usar uns bronzeadores importados, que chegavam no Brasil via Paraguai, como o Rayito de Sol (que ainda existe!)

4. GINÁSTICA AERÓBICA

–

A ginástica aeróbica está para os anos 1990 como o cross fit está para a atualidade. Era a modalidade de exercício mais trendy, praticada em academias, nas praias e até em programas de TV. Roupas de cor neon e feitas de lycra justíssima eram o uniforme oficial. E todo mundo pulava pela sala até derreter de tanto suar.

5. BIJUS COLORIDAS E GIGANTES

Discrição para que? Durante muitos anos na década de 1990 a filosofia era “quanto maior, melhor”. Pulseiras gigantes, brincos multicoloridos, colares exagerados. Valia tudo para deixar o minimalismo para lá.

6. LAMBADA

–

Em 1989 a banda Kaoma lançou a música “Chorando se Foi”, e o mundo todo foi tomado pela lambada. Esse ritmo quente, que se dança coxa com coxa, umbigo com umbigo, na maior esfregação, virou mania, e até criancinhas nas escolas faziam concursos de lambada. O look clássico consistia em topzinho e saia rodada – e cada vez que a moça girava, dava para ver 100% da calcinha dela.

7. PEDRA SOBRE PEDRA

–

Essa referência à novela de 1992 é bem sutil, e está na tipografia da abertura, com as letras empilhadinhas como as de “Pedra sobre Pedra”.

–

8. BOY BANDS

–

New Kids on the Block, Backstreet Boys, 5ive, Westlife, ‘N Sync… os anos 1990 foram muito férteis para essas bandas formadas por meninos bonitinhos que sabiam dançar e às vezes até cantavam.

9. MACARENA

Quem não dançou “Macarena” em 1993 (e 94, 95, 96…) não estava vivo. A coreografia bem fácil e meio tonta virou mania no mundo todo, e até hoje quando essa música toca tem gente que corre para o meio da pista, pronta para dar o pulinho ao som de “Eeeeeeee, Macarena, aaaai!”

10. ROUPAS DE VINIL

–

Era a última década do século e do milênio, e o futuro com o qual todos sonhavam estava chegando! Carros voadores? Robôs que fazem todo o trabalho doméstico? É bom que a gente se vista de acordo com esses tempos futuristas, certo? Só quem viveu sabe o quanto suou dentro de saias, calças e jaquetinhas de vinil. Afff.

11. FACAS GINSU

–

Em um tempo em que a TV a cabo ainda estava chegando no Brasil, muitas vezes o que passava nos canais eram propagandas bizarras de produtos fantásticos, como as lendárias facas Ginsu. Imagine uma faca tão afiada que és capaz de cortar absolutamente TUDO.

Era isso que o comercial, dublado de um jeito esquisito, prometia. E todo mundo desejava testar o poder desse utensílio genial. (Outro produto desse tipo era a meia-calça Vivarina, que nada no mundo fazia desfiar. Resta até hoje o mistério: será que as facas Ginsu são capazes de cortar as meias Vivarina?)

12. PIÃO DA CASA PRÓPRIA

–

Embora exista desde 1962, o Pião da Casa Própria, do SBT, ganhou um programa especial na década de 1990, chamado de Festival da Casa Própria. Funcionava assim: três clientes do Baú da Felicidade, empresa de Sílvio Santos, eram sorteados e podiam rodar o pião em um programa na TV.

Dos três, a pessoa que tirasse o maior número no pião ganhava uma casa! Imagina a emoção? Esse programa acabou em 2002, infelizmente.

13. JET SKI

–

Registrado no Brasil desde 1985, essa espécie de moto aquática virou mania entre os endinheirados nos anos 1990. Tirar onda de jet ski na praia era o must no verão, e, assim como a banana boat, você podia alugar um desses para dar uma voltinha, se quisesse. Até hoje a gente vê jet skis na praia, seja pilotado por salva-vidas ou por banhistas que curtem velocidade.

(Curiosidade: sabia que jet ski é marca, e pertence à Kawasaki? Os das outras marcas você pode chamar de “veículo aquático pessoal”, tá?)

14. JOGOS DE VERÃO MASTER SYSTEM

–

Alô turma dos games! Nos anos 1990 não existia nada de Playstation, XBox ou coisa assim. Tinha Nintendo e seu tradicional NES, e o concorrente era o Master System, da SEGA. Um dos jogos mais famosos na época era o “Jogos de Verão”, que consistia em uma série de esportes de praia. Tinha Skate no Half Pipe, Footbag (embaixadinhas), Surfe, Patinação, BMX e Flying Disc (frisbee). Dava para jogar em até 8 pessoas e era a maior curtição!

15. MAURICINHO

–

Sabe o cara almofadinha, coxinha, arrumadinho? Pois é, nos anos 1990 a gente chamava ele de Mauricinho (e a versão feminina era a Patricinha). Tadinhos dos Maurícios e Patrícias daquela época… detalhe: o Mauricinho da abertura de Verão 90 usa óculos Ambervision… que eram vendidos como as Facas Ginsu e as Meias Vivarina!

16. GRUNGE

–

Esse estilo de rock surgiu no fim dos anos 1980 nos Estados Unidos, mas estourou mesmo pelo mundo no início dos anos 1990. Guitarra sujas, cabelos ensebados, camisas de flanela… o principal expoente do estilo foi a banda Nirvana, e ela que ganha uma justa homenagem na abertura de Verão 90, com uma imitação do clipe de “Smells Like Teen Spirit”.

17. TELEFONE SEM FIO

–

Se às vezes fica difícil imaginar um mundo em que não havia celular, e para falar ao telefone era preciso ter uma linha fixa, em casa, pior ainda é imaginar um tempo em que todos os telefones tinham fios e eram grudados na parede. A popularização do telefone sem fio (com uma antena imeeeeensa) foi libertadora e revolucionária nos anos 1990: agora dava para fofocar trancada no quarto, numa boa!

18. MOLA MALUCA

–

Pensa num brinquedo simples: é a mola maluca. Feita de plástico ou de metal, essa mola bem maleável era mania entre as crianças dos anos 1990. A criançada fazia a mola descer escadas e passava o dia todo com ela de um lado para o outro, fazendo um barulhinho chaaaaato…

19. SKATE

–

O skate existe como esporte desde a década de 1960, mas teve nos anos 1990 sua fase de ouro, com craques como Tony Hawk e Bob Burnquist (sim!) brilhando nos half pipes e nas ruas. A criançada – especialmente os meninos – sonhava em deslizar e fazer mil manobras em cima da pranchinha sobre rodas.

20. VHS

–

Pois é, gente. Antes da Netflix, existia o Blu-Ray. Antes do Blu-Ray, existia o DVD. E antes do DVD veio a fita VHS, que fez a alegria de muita gente por anos e anos. Toda casa tinha um videocassete, e toda família era sócia de uma locadora, onde podia alugar fitas e assistir filmes no conforto do lar.

Aliás, sabia que os primeiros videocassetes tinham controle remoto… com fio? Pois é, minha gente. O mundo já foi bem diferente.

21. CD

Antes do Spotify tinha o MP3… e antes tinha o CD. Essa tecnologia para ouvir música foi lançada em 1984, mas foi a partir de 1992 que ela passou a ser mais vendida que o disco de vinil (que a gente chamava de LP, ou long play. CD significa compact disc). Era muito chique ter um som com CD player. E um discman então? Uau!

22. FLIPERAMA

–

Em um mundo sem internet, sem muitas opções de videogame, a molecada se reunia para ter um pouco de diversão digital nos fliperamas. Tinha em shoppings, na rua, perto das escolas… e era a maior curtição jogar aqueles jogos eletrônicos a tarde toda! Muuuuitos primeiros beijos aconteceram em fliperamas, pode acreditar!

23. PATINS

–

A gente tem horror a esse papo de “menino veste azul, menina veste rosa”, mas nos anos 1990, de uma forma geral, meninos andavam de skate e meninas andavam de patins. Claro que havia alguns rapazes que não tinham medo de transgredir e se aventuravam nos patins, e meninas skatistas incríveis também. Dava para patinar na rua, nos parques e em ringues de patinação que eram quase baladas, com luzes coloridas, globo de espelho e tudo o mais!

24. TV DE TUBO

É, dessa muita gente lembra. Nos anos 1990 as televisões podiam ser grandes e pesadas como armários, e ocupavam a maior parte da sala. Quem tinha dinheiro fez as primeiras assinaturas de TV a cabo do país, mas quem não tinha grana ficava na anteninha mesmo – e luxo era quando a antena pegava os canais UHF, para assistir MTV!

25. PUMP UP THE JAM

Que escolha maravilhosa a música do Technotronic para ser a abertura da novela! Apesar de ter sido lançada em 1989, ela deu o tom dos anos 1990 aqui no Brasil.

E sabia que o termo “poperô”, usado para definir música eletrônica nessa época, vem dessa canção? Pois era assim que a gente, que não falava inglês direito, entendia quando eles diziam “pump it up”. Maravilhoso, vai?

Assista à abertura na íntegra e tente encontrar mais referências além das que listamos!