Em seu primeiro paredão, Rafael enfrenta Cézar no BBB15

Já na reta final, o BBB15 tem um de seus paredões mais imprevisíveis: Cézar enfrenta Rafael e só um permanece na casa na próxima terça-feira (18).

A formação do paredão começou com a decisão do anjo Adrilles. “Adivinha? Vou surpeender a todos. Vou imunizar a Mariza“, disse para o espanto dos brothers.

Na sequência, o líder Fernando anunciou sua indicação. “Meu voto vai no Cézar, mas não tenho nada contra a pessoa dele, não é desafeto. Existe diferença na forma que imagino essa temporada da forma que ele pense também. Parece uma explicação com a exposição, com o ao vivo, quando você pergunta alguma coisa para ele. Meu jogo é diferente do dele”.

Cézar tentou se defender. “É inerente. Eu gostaria até que o Fernando me desse essa oportunidade para esclarecer esse estilo. Estaria chateado se ele falasse: ‘Cézar não é justo’. Esse meu modelo de exposição sigo na minha vida lá fora”, disse.

Com a decisão do público na votação semanal, o voto do anjo valeu por dois. Com isso, Rafael recebeu 3 nomeações contra 2 de Adrilles e está em seu primeiro paredão.

E agora, quem sai?