Eita! Josiane vai se tornar assassina em ‘A Dona do Pedaço’

Todo mundo que acompanha ‘A Dona do Pedaço‘ está ciente sobre a personalidade detestável de Josiane (Agatha Moreira). A maldita filha de Maria da Paz (Juliana Paes) se aliou ao namorado Régis (Reynaldo Gianecchini) para dar um golpe na própria mãe, e olha que ela já é a herdeira natural das coisas, e agora já tem uma lista de maldades pesadas previstas para as próximas semanas de novela. Spoiler: tem ASSASSINATO no meio.

A personagem, que nunca é muita discreta em seus planos absurdos, será colocada contra a parede nos próximos capítulos: Jardel (Duio Botta), o mordomo de Maria da Paz, começará a chantageá-la. Para silenciar o personagem, a forma encontrada é… a morte. Josiane matará não só Jardel como também Lucas (Kainan Ferraz), namorado do mordomo e que sabia também das pesadas acusações contra ela. Queima de arquivo total.

A mudança da personagem exige bastante da atriz. Em entrevista dada à jornalista Patrícia Kogut, Agatha Moreira contou que foi cautelosa ao criar a vilã, e torce para dar certo quando as cenas mais pesadas forem ao ar. A atriz até contou de um episódio no qual ela não foi atendida por uma garçonete num estabelecimento, só por interpretar a vilã. Após o relato ela explicou que foi uma brincadeira, mas que a garçonete realmente não fez o atendimento. Tadinha.

Por sorte nem tudo sairá perfeito no plano da filha aproveitadora na novela. Nos próximos capítulos, Maria da Paz descobrirá o caso de sua filha com seu marido, então veremos o circo pegando fogo com a revelação. Falta muito, ‘A Dona do Pedaço’?