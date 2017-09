De alta médica, esposa de Stênio Garcia sai pela 1ª vez de casa

Após um susto que levou em março deste ano depois de ficar em coma devido a complicações cirúrgicas, a esposa do ator Stênio Garcia, a também atriz Marilene Saade, usou sua conta no Instagram para comemorar a decisão médica de autorizá-la a sair primeira vez de casa.

Leia mais: Mulher de Stênio Garcia entra em coma após cirurgia.

A carioca publicou três cliques na noite deste último sábado (9). “Muito feliz porque fui liberada pela primeira vez para sair à noite em lugar público sem risco para o meu pulmão“, disse em uma das legendas ao anunciar que seu período de recuperação chegou ao fim.

No outro clique, Marilene aparece muito elegante ao lado do marido. Confira abaixo as fotos:

Estilo teatro . Lá vamos nós no musical @riomaisbrasil 🎭 #goodvibes #positivemind #gratidao #teatro #marisaade #steniogarcia A post shared by Marilene Saade (@mari_saade) on Sep 9, 2017 at 3:36pm PDT