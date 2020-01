Danrley revela seu maior receio no BBB19: não ter ido pra paredões ainda

Danrley já se revelou um belo jogador dentro do BBB19, é só ver como ele movimentou o game quando foi líder por duas semanas consecutivas. Sempre comendo pelas beiradas, ele conseguiu a proeza de chegar à metade do jogo com o sonho máximo de qualquer participante do reality show: passar por zero paredões. Porém, é justamente isso que traz receio para o jovem estudante de biologia.

Em conversa com amigos na manhã desta terça-feira (05), Danrley comentou sobre o receio que tem por não ter participado de qualquer paredão no BBB19. Vale lembrar que o rapaz não participou nem mesmo do super-paredão da primeira semana, pois conseguiu uma imunidade. Segundo Danrley, ele pode ser odiado por todos e que o Brasil pode estar só esperando ele aparecer num paredão para eliminar com vários %.

Rodrigo, seu amigo, pediu para ele parar de brincadeira, mas não podemos dizer que Danrley está errado. Embora seja muito vantajoso para um participante chegar longe no programa fugindo dos paredões, ainda assim é uma experiência muito importante para ser visto e poder analisar a própria popularidade.