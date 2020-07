Corpo de Naya Rivera é resgatado no mesmo dia que Cory Monteith morreu

Cinco dias após o seu desaparecimento, nesta segunda-feira (13), o corpo da atriz Naya Rivera foi encontrado pela polícia de Ventura, na Califórnia, no Lago Piru, onde a atriz foi vista com vida pela última vez durante um passeio de barco com o filho, de 4 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que ouviu pessoas próximas da atriz.

As buscas seguiram um caminho lento por conta da quantidade de árvores e detritos no fundo do lago, dificultado o trabalho da equipe de resgate com nadadores e mergulhadores.

Conhecida principalmente pela sua participação nas seis temporadas da série Glee, Naya, que tinha 33 anos, alugou um barco na quarta-feira (8) por volta das 13h. As autoridades tiveram acesso a um vídeo, em que é possível ver a atriz saindo do carro com o filho em direção ao lago.

A policia encontrou o pequeno Joey dormindo na embarcação, que contou aos policiais que a mãe deu um mergulho, mas não retornou ao barco. Desde o acontecimento, o filho de Naya está com o pai, Ryan Dorsey. Segundo comunicado da polícia, divulgado na quinta-feira (9), a atriz teria sido vítima de um “trágico acidente”.

Triste coincidência

Há exatos sete anos, em 13 de julho de 2013, Cory Monteith, um dos protagonistas de Glee, mesma série em que Naya atuou, também foi encontrado morto. Segundo perícias realizadas na época, o ator teria consumido heroína, álcool, codeína e morfina.