Com nota técnica impecável, Kaysar dispara no ‘Dança dos Famosos’ 2019

Terminada a repescagem, entramos em uma nova fase do ‘Dança dos Famosos‘. Com oito duplas se apresentando para alcançar a nota necessária e seguir na disputa, o programa dividiu em dois domingos as performances: ou seja, quatro famosos hoje e quatro na semana que vem, com as duas piores notas rendendo uma eliminação. E foi no ritmo da salsa que a favorita da temporada, Dandara Mariana, acabou ficando cara a cara com seu maior rival, o sírio Kaysar Dadour.

Dandara Mariana foi a mulher com a melhor nota durante a divisão por gênero, e chegou à atual etapa como uma das favoritas da temporada. A intérprete da Dandara de ‘Verão 90‘ demonstrou, semana após semana, seu gingado único e sua noção de ritmo impecável, sempre garantindo boas notas dos jurados artísticos e técnicos. Em sua primeira apresentação mista, Dandara não decepcionou: foi possuída pelo espírito da salsa e girou no tablado inteiro do ‘Domingão do Faustão‘ com um domínio único de seu corpo. Suas notas foram excelentes, totalizando 69 pontos, mas ela não sabia a competição que teria.

Kaysar foi o último a se apresentar no ‘Dança dos Famosos’, e deixou o queixo de todo mundo no chão. Em danças anteriores vimos uma certa dificuldade do sírio, principalmente em ritmos brasileiros, mas na salsa ele soube se impor e surpreendeu na hora da avaliação: mesmo com jurados técnicos muito rígidos, ele arrancou uma nota 10 de uma das avaliadoras. Para completar o pacote, Kaysar recebeu uma nota quase perfeita do público de casa, que votou pela internet.

Sendo assim, Kaysar disparou com 69,4 pontos e está no topo da disputa… até o momento. Como Faustão bem lembrou, ainda dependemos das apresentações da semana que vem dos demais quatro famosos, e só aí teremos um ranking geral com a eliminação das duas piores notas. Quanto as isso, Dandara Mariana e Kaysar Dadour podem ficar tranquilos, pois eles estarão na semifinal com certeza!