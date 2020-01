Cecília Dassi, de ‘Por Amor’, revela por que desistiu das novelas

Quem está acompanhando ‘Por Amor‘ deve ter voltado a sentir muito carinho por Sandrinha, uma das melhores personagens da novela. A jovem criança, vivida por Cecília Dassi, era a filha que todos queriam ter no final dos anos 90, e com a reprise da novela voltamos a sentir esse carinho. Mas por onde anda a atriz? Bem, Cecília apareceu no ‘Encontro com Fátima‘ e explicou sua ausência das novelas.

Durante o bate papo com Fátima Bernardes no programa, Cecília (agora com 29 anos) contou que sempre se jogou de cabeça na carreira de atriz, mas que tinha vontade de conhecer a área da Psicologia. Após começar o curso, se apaixonou. E, com isso, foi se afastando um pouco das artes ao mesmo tempo no qual ia se aproximando da nova carreira. “Foi uma decisão acertada“, explicou.

Cecília contou também que muita gente pede para ela voltar às telinhas, mas aparentemente isso é um desejo distante. Porém, agora ela tem tido a chance de ver a novela, algo que não tinha feito durante a juventude pelo excesso de trabalho.

‘Por Amor’ é atualmente um dos destaques da programação da Globo. Mesmo sendo uma reprise, os números têm compensado muito para a emissora.