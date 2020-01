BBB19: Alan é o novo líder, Paula e Rízia estão no paredão

E o superdomingo do BBB19 continua! A eliminação de Gabriela não foi o último acontecimento da noite, porque o jogo precisa andar e o reality realizou no mesmo dia uma prova de liderança e uma nova formação de paredão. É muita coisa, mas estamos aqui para explicar tudinho.

A prova do líder começou logo após a eliminação de Gabriela. Tiago Leifert entrou de supetão na televisão para tirar aquele clima de luto e avançar com o jogo do reality. O desafio foi patrocinado por uma empresa de odontologia e foi bem simples: cada um precisava encaixar dentes em uma boca cenográfica, e encaixar os quatro dentes faltantes garantiria a vitória (se não errassem nada).

Enquanto todo mundo saiu correndo de um lado para o outro buscando o encaixe perfeito, Alan preferiu olhar apenas nas partes de se encaixar e conseguiu concluir a prova rapidamente. Mas o rapaz nem teve muito tempo para descansar, porque Tiago Leifert já exigiu que ele indicasse alguém ao paredão.

Como ela já venceu muitas provas, Alan escolheu Paula para encarar o paredão dessa semana. Após a decisão do líder, seguiu-se uma votação aberta que garantiu a indicação (novamente) de Rízia com três votos.

Após a formação do paredão, Paula e Alan tiveram uma pequena discussão por causa da justificativa da indicação, mas logo o assunto foi resolvido. A eliminada da semana sairá na terça-feira, que também terá outra prova do líder e outra formação de paredão. Que sufoco!