Com um cardápio versátil que inclui ingredientes fáceis de achar, é possível enxugar até 2 quilos em uma semana.

De acordo com Daniela Jobst, especialista em nutrição funcional, bioquímica do metabolismo e fisiologia do exercício, na semana detox deve-se evitar carboidratos e carne vermelha, além de tomar o suco verde todos os dias ao acordar. A bebida contém vários vegetais que “limpam” o organismo, além do gengibre, que é termogênico e acelera a queima de calorias. Após o período, uma boa opção é revezar o suco verde com o rosa, que ajuda na proteção da pele contra os raios UV, fundamental nesta época do ano.

O cardápio da dieta

Café da manhã

Suco verde

Frutas magras ou um punhado de castanhas no lanche

Almoço

Salada de folhas verdes à vontade e proteína grelhada ou cozida (um filé de frango ou peixe ou dois ovos cozidos)

Lanche da tarde

Frutas magras ou um punhado de castanhas

Jantar

Sopa de vegetais (evitar batata, mandioquinha, cará e raízes com muito carboidrato)

Receitas

Suco verde

Bater os seguintes ingredientes no liquidificador:

1 maçã

1 cenoura

1 pedaço de gengibre (1 cm)

1 folha de couve

1 copo de água

Suco rosa

Bater os seguintes ingredientes no liquidificador:

1 colher de sopa de goji berry (deixar de molho de véspera para inchar )

1 colher de sopa de beterraba crua

1 colher de sopa de mirtilo fresco ou congelado

1 colher de sopa de folha de hortelã

50ml de suco de uva orgânico

200ml de agua de coco

Sopa leve de cenoura e gengibre (receita para 4 pessoas)

Ingredientes

1 kg de cenoura

1 cebola

1 gengibre pequeno

1 xícara (chá) de água

1 colher (chá) de sal e pimenta a gosto

Preparo

Descasque e corte em rodelas as cenouras e as cebolas temperadas com sal e pimenta a gosto e um pouco de água. Leve ao fogo alto até que fiquem macias. Deixe ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 35 minutos. Enquanto isso, descasque o gengibre, rale-o em um ralador com furos grandes, coloque num papel absorvente e esprema o papel sobre uma tigela para retirar o suco – que deve render aproximadamente 1 colher (sopa).Reserve. Bata a cenoura cozida com o líquido do cozimento no processador até a mistura ficar cremosa. Acrescente o suco do gengibre e bata novamente. Acerte o sal se for preciso e tempere com pimenta. Se a sopa estiver muito grossa, coloque um pouco mais água até atingir a consistência desejada.