A dieta que emagrece 21 kg com um cardápio desintoxicante

Fernanda mede 1,63 m e foi dos 83 kg para os 62 kg

Foto: Alan Teixeira / Arquivo Pessoal

“‘Nem parece que você é nutricionista. Você não dá o exemplo para suas pacientes!’. Era o que eu escutava dos meus parentes e amigos. No auge da minha obesidade, esse tipo de crítica fazia todo o sentido. E saber disso me doía. Mas quem disse que eu conseguia controlar minha boca?

Fazia jejum por horas e tomava pouca água

Tentava de tudo para emagrecer. Fiz a dieta da sopa, usei cápsulas naturais, coloquei mais fibras no meu cardápio… Cheguei até a tomar moderadores de apetite. Perdia um pouco de peso mas, sem força de vontade para continuar a dieta, parava e engordava de novo.

Quando entrei na faculdade de nutrição, em 1999, aprendi tudo sobre bons hábitos alimentares. Mas não adiantava nada, pois os ensinamentos ficavam só no caderno. Eu ainda comia mais do que devia, fazia jejum por várias horas e bebia pouca água.

A situação piorou depois que minha filha nasceu, em 2009. Segurei a boca na gravidez, mas depois da licença maternidade relaxei de vez. Estava ansiosa demais com as funções de mãe, esposa e profissional de nutrição. Isso me fazia atacar a geladeira sem controle! Em agosto de 2010, cheguei à marca vergonhosa de 83 kg. Me olhava no espelho e via meus braços grossos, meu rosto redondo e minha barriga flácida. Não estava apenas gorda – estava feia. Até meu marido começou a comentar gentilmente que eu precisava emagrecer.

Em outubro de 2010, depois de ouvir todas essas críticas, decidi correr atrás da minha meta. ‘Vou perder 20 kg e ficar linda!’, defini. Sabia o que precisava ter no prato para conseguir isso. Só me faltavam força de vontade e vergonha na cara.

Fernanda ficou linda e saiu na capa da Revista SOUMAISEU!

Foto: Reprodução Revista SOUMAISEU!

Coloquei em prática o que aprendi na faculdade

Minha primeira medida foi passar a comer de três em três horas, nem que fosse uma fruta pequena. Às vezes comia mesmo sem ter fome. Aprendi que se meu estômago não estivesse saciado no meio da manhã ou no meio da tarde, descontaria na hora do almoço ou do jantar. E esse comportamento é o grande vilão da dieta! Também comecei a tomar 2 litros de água por dia e dois copos de suco de limão ou maracujá. Como frutas cítricas são antioxidantes, elas melhoraram minha pele e desincharam o meu corpo logo nos primeiros dias da dieta.

Também priorizei no meu cardápio alimentos que regulam o intestino, como aveia, frutas, granola, feijão, bastante salada de folhas verdes, tomate e cebola. Desde que comecei essa dieta, passei a ir ao banheiro todos os dias. Aliás, deixo aqui mais uma dica de especialista: ir ao banheiro todos os dias é fundamental para quem quer fazer as pazes com a balança. É assim que o corpo elimina o que não presta e aproveita os nutrientes para se manter saudável. Não tem erro: é só fazer uma dieta com uma boa quantidade desses alimentos que o intestino melhora e o aspecto da pele muda para melhor.

Sequei 7 kg no primeiro mês!

Já no primeiro mês de dieta, comecei a escutar elogios da família, dos colegas e do maridão. Afinal, perdi 7 kg em 30 dias! Mas minha autoestima andava tão baixa que eu não via as minhas vitórias. Só quando entrei em um jeans 44 perdido no meu armário – eu usava 46 – é que percebi os primeiros resultados do meu esforço. Eu estava virando uma mulher mais bonita.

Após cinco meses de dieta regradinha, eliminei 21 kg. Depois que atingi essa meta, passei a me permitir um pedaço de pizza nos sábados à noite. Afinal, nem as melhores nutricionistas são de ferro. O que importa é que hoje estou saudável.”

Um cardápio saudável, além de emagrecer, proporciona muitos benefícios à beleza

Foto: Dreamstime

A dieta que me deixa toda linda

Minha experiência comprovou: fazer uma dieta saudável emagrece e deixa a pele mais bonita, os cabelos mais brilhosos, as unhas mais fortes e a silhueta mais delineada.

Enfim, melhora o corpo como um todo e deixa a autoestima lá em cima. Reuni aqui alguns alimentos para você comer no seu dia a dia e ficar realizada como eu.

Anti-inflamatórios – O fim da celulite!

O problema – Excesso de gordura, sódio ou álcool no corpo resulta em inchaço e celulite.

A solução – Alimentos anti-inflamatórios.

Coloque no prato – Abacate, atum, salmão, castanha-do-pará, cenoura, tomate, uva, chá verde, alho, aveia, cebola, brócolis, couve-flor, repolho e semente de linhaça.

Reguladores – Pele sem manchas, cabelo com brilho e unhas fortes

O problema – Ir ao banheiro menos de três vezes na semana é sinal de que o intestino não está funcionando bem. A pele é a primeira prejudicada e logo aparecem as manchas. As unhas também enfraquecem e os cabelos tornam-se quebradiços e sem brilho.

A solução – As fibras são os principais nutrientes que regulam o intestino. Para que elas funcionem, no entanto, é necessário consumir bastante água. É a água que vai empurrar a fibra para fora do intestino.

Coloque no prato – Água (2 litros por dia), farelo de trigo, feijão, lentilha, iogurte, leite fermentado, banana, tomate, arroz, alho, cebola e trigo.

Antioxidantes – Jovem por mais tempo

O problema – Os radicais livres são os vilões do envelhecimento precoce.

A solução – Substâncias antioxidantes são capazes de neutralizar os radicais livres antes que eles destruam as células do corpo.

Coloque no prato – Laranja, limão, morango, couve-flor, pimentão verde, brócolis, beterraba, cereal integral, castanha-do-pará, vagem, amora, uva, framboesa e leite.

Conheça o cardápio adotado por Fernanda