TV Cultura anuncia novo serviço de streaming com todo o acervo do canal

A TV Cultura vai juntar todo o seu acervo histórico em um serviço de streaming! José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que atualmente é responsável pelo Conselho Artístico do canal, foi quem deu a ideia.

A ideia é reunir em um catálogo grandes títulos da empresa que fizeram muito sucesso nos anos 1990 e 2000. Seriados como ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, ‘Mundo da Lua’, ‘Cocoricó’ e ‘X-Tudo’ são alguns dos selecionados que entrarão no pacote inédito. As informações são do NaTelinha.

Atualmente, a Fundação Padre Anchieta, junto com empresários, estudam métodos e tecnologias necessárias para fazer o projeto acontecer de fato. Ainda não se sabe muito, além do fato que será um streaming. O lançamento está previsto para 2021.

Nostalgia pura!

Ah! E enquanto o streaming não vem, a criança nostálgica dentro de você pode rever seus programas preferidos da infância no YouTube – e sem custo nenhum. O canal Eu vi na Cultura fará uma live de “esquenta” com 11 horas de transmissão. O ato precede o lançamento de todos os episódios de alguns seriados icônicos no canal, que deve acontecer nesta sexta-feira (28).

Iremos maratonar tudo sim ou com certeza?