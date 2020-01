Confira todas as estreias do cinema nesta semana (21/2)

Quinze novos filmes estreiam nos cinemas nesta quinta-feira (21) em todo o Brasil e tem muita coisa legal chegando aí. ‘Nós‘ é um dos destaques, thriller estrelado por Lupita Nyong’o.

‘A Cinco Passos de Você‘ é um romance dramático entre os personagens de Cole Sprouse (de Riverdale) e Haley Lu Richardson (de Fragmentado) e promete ser tão emocionante quanto ‘A Culpa é das Estrelas‘. ‘Chorar de Rir‘ e ‘Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral‘ são os representantes nacionais.

Confira as estreias dessa semana (21/2):

Nós

Sinopse: Uma família decide tirar férias na praia, só que ao chegar lá eles se deparam com um grupo misterioso (idênticos a eles) que os faz de reféns. O ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Original por ‘Corra!‘, de 2017, Jordan Peele assina a direção e o roteiro.

Gênero: Terror

A Cinco Passos de Você

Sinopse: Dois jovens diagnosticados com doenças graves se apaixonam em um hospital e tentam seguir um relacionamento no pouco tempo de vida que possuem.

Gênero: Romance Dramático

Chorar de Rir

Sinopse: Nilo Perequê (Leandro Hassum) é um humorista de sucesso no Brasil que resolve tentar a carreira no drama, mas nenhum de seus colegas apoiam a ideia.

Gênero: Comédia

Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral

Sinopse: Francisgleydisson (Edmilson Filho) comanda o Cine Holliúdy e agora com o crescimento de seu negócio a vida de empresário causará grandes conflitos na vida pessoal.

Gênero: Comédia

Um Banho de Vida

Sinopse: Um homem na faixa dos 40 sofre com depressão e decide começar a frequentar a piscina municipal do seu bairro em busca de uma melhora. Lá ele encontra outros homens com o mesmo problema.

Gênero: Drama Cômico

Não Planejado

Sinopse: Uma médica (Elisabeth Moss, de ‘The Handmaid’s Tale‘) gerenciava uma clínica de saúde feminina, onde ajudava jovens a optar por realizar ou não o aborto. Certo dia, ao presenciar um acontecimento, ela muda seu ponto de vista sobre a questão.

Gênero: Drama

Relaxer

Sinopse: À beira de um apocalipse na Terra, um jovem lança o desafio a seu irmão de bater seu recorde no jogo Pac Man e não levantar do sofá até que o faça.

Gênero: Comédia

The Beach Bum

Sinopse: Moondog (Matthew McConaughey) quer viver a vida do seu jeito rebelde a qualquer custo. Isto causa conflitos com as pessoas ao seu redor.

Gênero: Comédia

Um Ato de Esperança

Sinopse: A juíza Fiona Maye (Emma Thompson) precisa salvar uma criança que tem câncer e não está recebendo o tratamento adequado devido à crença religiosa de sua família.

Gênero: Drama

O Retorno de Ben

Sinopse: Ben Burns (Lucas Hedges) retorna à sua casa no dia do Natal sem ter avisado ninguém. Holly Burns (Julia Roberts), sua mãe, fica feliz, mas será testada nas próximas horas pela consequência da chegada do garoto problemático.

Gênero: Drama

O Ano de 1985

Sinopse: Um menino volta à sua cidade natal no Texas para passar o fim do ano com a família. Só que ele precisa se reconectar com os pais religiosos, os irmãos e sua amiga de infância enquanto carrega um segredo devastador.

Gênero: Drama

Out of Blue

Sinopse: Mike Hoolihan (Patricia Clarkson, de ‘Objetos Cortantes‘) investiga o assassinato de uma especialista em astrofísica e buracos negros, mas de alguma forma sua vida passa a sofrer transformações de outro mundo.

Gênero: Mistério

Alaska

Sinopse: Um casal decide fazer uma última viagem à Chapada dos Veadeiros antes de terminarem o relacionamento. Porém a aventura pode ser uma segunda chance para esse amor funcionar novamente.

Gênero: Drama

O Corvo Branco

Sinopse: O filme conta a trajetória do bailarino russo Rudolf Nureyev, responsável por quebrar várias barreiras e paradigmas que impediam os homens de seguir uma carreira no balé clássico.

Gênero: Cinebiografia