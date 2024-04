Aprenda a fazer uma receita de carbonara clássica

Celebrado em 6 de abril, o Dia da Carbonara – ou Carbonara Day – não pode passar em branco! Que tal preparar em casa uma clássica receita de carbonara?

A data, criada na Itália em 2007, foi feita em homenagem à essa massa clássica feita com poucos (e bons) ingredientes. Além de diversos restaurantes em São Paulo celebrarem a data com o prato no cardápio, dá também para celebrar sem sair de casa.

Quem ensina o passo a passo dessa receita típica italiana é o restaurante Bottega Bernacca. Por lá, a massa é preparada do modo tradicional, com espaguete al dente, gema de ovo caipira, guanciale, queijo pecorino e pimenta-do-reino – o prato sai por 72 reais.

A seguir, aprenda a receita de carbonara do chef Gerard Barberan, com direito a dicas:

Receita de carbonara clássica

*Receita cedida pelo chef Gerard Barberan, do Bottega Bernacca

Ingredientes

120g de espaguete (grano duro)

30g de guanciale (iguaria italiana feita a partir da bochecha do porco)

80g de queijo pecorino

3 gemas de ovo caipira

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1. Cozinhe o macarrão em água salgada até ficar al dente. Enquanto isso, prepare os outros ingredientes.

2. Em uma tigela, misture as gemas de ovos com o queijo pecorino ralado.

3. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando aquecer, doure o guanciale, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo.

4. Assim que o macarrão estiver cozido, escorra, mas reserve 1 xícara (chá) da água do cozimento.

5. Quando o guanciale estiver dourado, pegue um pouco da gordura que ele solta e faça um creme, misturando a gema, o pecorino e a pimenta-do-reino.

6. Com a frigideira morna, junte a massa com o creme preparado com as gemas e use um pouco da água de cozimento. A ideia é que o calor da massa cozinhe os ovos, formando um creme.

7. Vá adicionando a água do cozimento reservada aos poucos, mexendo até formar um molho espesso, com muito cuidado para não cozinhar demais os ovos. Sirva imediatamente.

Sobre a Bottega Bernacca

Pilar da dieta italiana, a pasta seca de grano duro servida “al dente” é o foco principal do trabalho do restaurante Bottega Bernacca, que completou uma década em São Paulo.

Continua após a publicidade

Os preparos continuam sendo as grandes estrelas da nova unidade, inaugurada recentemente na rua Dr. Melo Alves. A quarta no portfólio do grupo comandado pelos sócios Davide Bernacca e Gerard Barberan.

Com 44 lugares, a nova unidade da Bottega Bernacca replica o clima das demais casas, com cozinha aberta, ambiente intimista e serviço informal.

Serviço: Bottega Bernacca Uno: R. Padre João Manuel, 826

Bottega Bernacca Itaim: R. Amauri, 244

Bottega Bernacca – Shopping Iguatemi: Av. Brg. Faria Lima, 2232

Bottega Bernacca Jardins: Rua Dr. Melo Alves, 769

@bottegabernacca Continua após a publicidade Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.