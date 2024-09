Farofa, prato principal, sobremesa e drink: 5 receitas com banana

Fruta mais popular do Brasil, a banana tem até uma data em que é celebrada em todo o planeta: 22 de setembro é o Dia Mundial da Banana. É uma ótima desculpa para aproveitar a versatilidade do ingrediente, que vai em acompanhamentos, pratos principais, doces e até drinks. Anote as receitas!

1. Torta de Banana-Split

Ingredientes

2 pacotes de cookies sabor baunilha com gotas de chocolate

2 xícaras (chá) de chantilly batido

1 xícara (chá) de cream cheese

1/2 xícara (chá) de cerejas picadas

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 caixinha de morangos

4 bananas em rodelas

em rodelas Calda para sorvete sabor chocolate

Modo de preparo

Coloque uma camada de cookies em um refratário ou um prato. Misture o chantilly, a essência, cream cheese, junte as cerejas picadas e mexa bem.

Alterne camadas com os cookies, o creme e as bananas em rodelas. Em cima, decore com morangos e rodelas de banana. Decore a torta com a calda para sorvete sabor chocolate.

*Receita cedida por Renata

2. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

3 bananas-da-terra (maduras, mas ainda firmes)

2 tomates maduros

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 cebola

3 dentes de alho

200ml de leite de coco

2 xícaras (chá) de água

¼ de xícara (chá) de azeite de dendê

2 colheres (sopa) de azeite

10 ramos de coentro (talos e folhas)

2 raízes de coentro

2 pimentas dedo-de-moça

2 pimentas-de-cheiro

1 tira de casca de limão-taiti

sal a gosto

Modo de preparo

Lave e seque os pimentões, os tomates, as pimentas e o coentro (mantenha as raízes e talos). Corte os pimentões ao meio, descarte as sementes e corte cada metade em quadrados de 2 cm. Corte os tomates em quartos, descarte as sementes e corte cada quarto ao

meio na diagonal.

Descasque e corte a cebola em cubos de 2 cm. Descasque e pique fino os dentes de alho. Pique fino as raízes e os talos do coentro e reserve as folhas inteiras para a finalização. Corte as pimentas dedo-de-moça e de cheiro ao meio e, com uma colher, raspe e descarte as sementes. Pique fino as metades.

Leve uma panela de barro média (ou uma panela média de outro material) ao fogo médio para aquecer. Regue com 1 colher (sopa) de azeite, adicione as pimentas, o alho, as raízes e talos do coentro e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 3 minutos, até ficar bem perfumado. Acrescente a água, a casca de limão e misture bem. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos para formar um caldo saboroso.

Desligue o fogo e descarte a casca do limão. Com uma concha, transfira o caldo para o liquidificador, adicione o azeite de dendê, o leite de coco, 2 colheres (chá) de sal e bata por 2 minutos até ficar bem emulsionado – assim o caldo da moqueca fica mais aveludado e a gordura do dendê e do coco não se separam no cozimento.

Segure firme a tampa do liquidificador com um pano de prato para evitar que o vapor quente ejete a tampa. No total você terá 2 ¾ xícaras (chá) de líquido para cozinhar a moqueca, se necessário complete com um pouco de água.

Volte a panela ao fogo médio (nem precisa lavar), regue com 1 colher (sopa) de azeite, adicione os pimentões, a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 4 minutos, ou até os legumes ficarem macios e a cebola transparente.

Enquanto isso, com uma faca corte as pontas e descasque as bananas. Corte cada banana em rodelas de 2 cm de espessura, na diagonal. Acrescente as bananas e os tomates ao refogado e misture delicadamente. Junte o caldo batido, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos ou até a banana ficar cozida mas ainda com textura para mordida. Finalize com as folhas de coentro e sirva a seguir, com arroz branco, farofa e batata chips.

*Receita do chef Thiago Luzardo, cedida pelo Braca Bar.

3. Farofa de banana

Ingredientes

100g de cebola em fatias

30g de azeite de dendê

100g de bacon em cubos

300g de banana-da-terra madura

300g de farinha de mandioca

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, refogue o bacon para que solte toda a gordura. Adicione o dendê e a cebola. Refogue a cebola até murchar. Coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo e adicione a banana cortada em cubos. Acerte o sal e sirva!

*Receita do chef Fabio Sinbo, cedida pelo restaurante Azul do Mar

4. Torta de banana com farofa crocante

Ingredientes

Farofa

270g de farinha láctea

50g de manteiga gelada cortada

180g de açúcar

1 ovo

Recheio

2 ovos

395g de leite condensado

100g de creme de leite

3 colheres (sopa) de suco de limão

4 bananas grandes maduras e cortadas em rodelas apenas na hora do uso

Modo de preparo

Farofa

Em um recipiente, coloque a farinha láctea e a manteiga gelada, misture com um garfo ou a ponta dos dedos, até formar uma farofa. Adicione o açúcar e misture novamente; ⁠Bata levemente o ovo e misture a farofa. Reserve.

Recheio

Bata os 2 ovos com um fouet, até começar a espumar. Aos poucos, acrescente o leite condensado e vá misturando. Adicione, seguidamente, o creme de leite e o suco de limão. ⁠Ponha as rodelas de banana ao creme.

Montagem

Você pode fazer em formas individuais de 8 cm ou uma grande de 20x30cm.

Unte a forma com manteiga e farinha láctea e pré-aqueça o forno a 180ºC. ⁠No fundo da forma, coloque uma parte da farofa e o recheio delicadamente, com a ajuda de uma colher em cima da farofa. Cubra o recheio com mais uma parte da farofa de farinha láctea. ⁠Asse por aproximadamente 30 minutos ou até dourar e sirva.

*Receita cedida pela confeiteira Ana Piku, da PikurruchA’S

5. Drink Mariola Sour

Ingredientes

Drink

50ml Bourbon

40ml xarope de banana passa

40ml sour mix

Gelo a gosto

Xarope de banana passa

200g banana passa

1 litro de água

400g de açúcar

Sour Mix

250ml suco de limão

75g açúcar

50 ml de clara de ovo

Modo de preparo

Em uma panela, leve todos os ingredientes do xarope de banana passa ao fogo até ferver, desligue e deixe descansar por meia hora para apurar o sabor. Filtre e armazene em um recipiente higienizado. A mistura dura até cinco dias na geladeira.

Para o sour mix, que é válido por no máximo 24 horas, bata todos os ingredientes no liquidificador e armazene.

Feito isso, junte todos os ingredientes do drink na coqueteleira e bata vigorosamente, para ganhar uma espuma cremosa. Sirva em um copo com gelo novo, com três gotas de Angostura Aromatic sobre a espuma.

*Receita do restaurateur Jonas Aisengart, cedida pelo Quartinho Bar

