Tarô: a energia da semana entre 13/03 e 19/03

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Tarô indica que precisamos de um pouco de introspecção para refletir sobre caminhos futuros com a carta do Eremita. Saiba mais como a energia deste arcano pode impactar a sua vida no período entre 13/3 e 19/3.

Tarô da semana

Mais uma semana em que você vai estar particularmente introspectiva, não querendo muito interagir com as pessoas. O Eremita, a nona carta do Tarô dos Arcanos Maiores, sugere que você se isole um pouco para ficar a sós com sua voz interior, tendo apenas seus pensamentos como companhia.

O número 9 representa ciclos chegando ao fim. De fato, você já adquiriu conhecimento suficiente para saber exatamente o que quer e o que é melhor para você. Na ilustração da carta, o Eremita caminha com apenas uma lanterna na mão para iluminar o seu caminho. Neste estado meditativo, ele compreende o verdadeiro rumo que sua vida deve tomar.

O Eremita reflete a energia da busca pelo seu propósito de vida, aquilo que alimenta a sua alma. Esta carta indica solidão; um retiro necessário. Os motivos dessa solidão podem ser bons ou ruins, produtivos ou não e o isolamento pode ser causado por forças externas ou por escolhas próprias. O certo é que o recolhimento sugerido por esta carta pode levar ao autoconhecimento, que traz a luz para a resolução de qualquer problema.

A carta do Eremita convida você a pensar cuidadosamente antes de agir. Além disso, indica que você precisa de um pouco de solidão para refletir e considerar suas opções. Não se pode ter ideias profundas simplesmente trancando-se no quarto por quinze minutos, não é mesmo? Portanto, há momentos em que o afastamento é mesmo importante. Como, por exemplo, quando você precisa ficar um tempo isolada para que possa trabalhar ou estudar em paz, especialmente se você for o tipo de pessoa que se distrai facilmente.

Você vai ver que as respostas que estava buscando externamente, estavam, na verdade, o tempo todo dentro de você. Aliás, com a energia do Eremita, agora pode ser um excelente momento para embarcar em um retiro de fim de semana, praticar meditação ou viajar para um lugar sagrado; qualquer coisa que permita que você reflita sobre seus objetivos, valores e crenças. O Eremita também pode representar a retirada para dentro de si ou o isolamento para se curar de uma situação difícil.

Preciso alertar: o Eremita não é uma carta de Tarô positiva para o amor. Portanto, se você está em um relacionamento, pode indicar uma pausa para vocês pensarem melhor sobre a relação. Para as solteiras, antes de entrar em um relacionamento sério com outra pessoa, o Eremita sugere que devem passar um tempo sozinhas para aprender sobre si mesmas e a ter mais amor-próprio. Mesmo que esse momento pareça solitário, ele a colocará no caminho certo para encontrar a sua cara metade. “Paradoxalmente, a capacidade de ficar só é a condição da capacidade de amar” (Erich Fromm).

O Eremita é um bom arcano para pensar, redefinir seus objetivos profissionais e descobrir que tipo de trabalho a deixaria mais feliz e realizada. Para isso, é preciso fazer uma profunda análise do que realmente deseja. Aproveite e pesquise, busque maiores informações, antes de decidir jogar tudo para o alto. Tenha calma, se dê um tempo para ter absoluta certeza. Pergunte a si mesma: “Meus valores pessoais (essenciais e inegociáveis) estão alinhados com a minha vida profissional?” Escute o seu coração.

Como mensagem final, um novo caminho pode estar finalmente se abrindo para você. Antes, você não conseguia ver a melhor rota a seguir por causa das distrações e agitações do mundo exterior. Por isso é que, às vezes, a vida nos obriga a fazer um recolhimento voluntário. O Eremita está dentro da caverna se afastando do convívio humano para encontrar a iluminação. Por incrível que pareça, no escuro e no silêncio, é que você poder ter “olhos de ver e ouvidos de ouvir”.

Boa semana e muita luz.