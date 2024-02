“Socorro, eu acho meu marido um encostado. O que eu faço?”

– Por que nada dá certo?

Fica difícil diferenciar pela sua carta se o “fracasso” profissional do seu marido se deve ao comportamento dele ou se, por qualquer outro motivo, ele teve azar nas suas escolhas de trabalho . Também não dá para saber se o que ele contribui em casa é realmente quase nada ou se você precisa/quer mais conforto financeiro na sua vida. A resposta para todas essas dúvidas em relação ao seu casamento , no entanto, é “pouco importa” – você perdeu a admiração por ele. Isso é algo que, inclusive, se estendeu para o amor e o tesão, essenciais para manter qualquer relacionamento em pé. Imagino, pelas suas conquistas, que você seja muito bem-sucedida na sua área (além de sobrecarregada, porque não há nenhum motivo no mundo que justifique o fato de apenas você cuidar do lar e dos filhos). O fato de você ter alcançado tanta coisa por conta própria não inviabiliza uma relação, é claro, mas me parece que, para você, inviabilizou. Não sei como um casamento poderia seguir em frente sem admiração ou parceria na vida, incluindo aí as tarefas domésticas. Sugiro que procure um terapeuta ou advogado para debater o assunto e tentar traçar um plano para os seus próximos passos.