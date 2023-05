Tratamento caseiro de queratina funciona?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Provavelmente você já ouviu falar em queratina, mas sabe porque ela é tão importante para a saúde dos cabelos? Mais da metade da fibra capilar é formada por proteínas (cerca de 65% a 95%), sendo a queratina a que existe em maior quantidade. Ela é a responsável por proporcionar o brilho, a maciez, o alinhamento dos fios, e a redução do frizz. Nesse sentido, é essencial investir em tratamentos com base nisso, mas será que funciona fazê-los em casa? No texto de hoje explico tudo o que você precisa saber sobre o isso.

Como saber se o meu cabelo precisa de queratina?

Se você observar que o fio está com uma textura irregular, opaca, quebradiça e com muito frizz, certamente há danos à cutícula (camada externa do cabelo), sendo necessário recorrer a um tratamento para a reposição desse ativo.

O que causa a perda da proteína?

As agressões à cutícula fazem com que os fios fiquem frágeis. Essas agressões podem ser causadas por uma série de fatores, como, por exemplo, o uso frequente de produtos muito abrasivos; alisamentos, relaxamentos e permanentes; uso de ferramentas de calor e, sobretudo, sem proteção térmica; e até mesmo a forma de pentear os fios.

Onde posso encontrar a queratina?

Geralmente, é necessário investir em tratamentos como cauterização, selagem e queratinização, que repõem a proteína e por meio da finalização com calor, fecham a cutícula do fio, melhorando o seu aspecto imediatamente. No entanto, esses tratamentos precisam ser realizados no salão, por um profissional. O resultado é muito mais potente e imediato, do que aquele realizado em casa.

Mas aí é preciso pontuar que os cuidados em casa são essenciais para manter aquele “cabelo de salão”. Recomendo que você procure por linhas de tratamento que contenham esse ativo. Entre eles, queratina hidrolisada combinada com óleos essenciais e aminoácidos, para ajudar a recuperar os fios. Em todo caso, peça ajuda do seu cabeleireiro para encontrar a melhor opção para o seu caso.

Como fazer a aplicação do produto em casa?

Comece lavando os cabelos com um shampoo neutro transparente e remova o excesso de água delicadamente, usando uma toalha de algodão ou camiseta. Em seguida, aplique a queratina no comprimento e pontas, evitando a região do couro cabeludo. Separe mechas finas, enluve e depois deixe agir de acordo com a orientação do fabricante. Após o tempo de ação, enxágue os fios e finalize como de costume. Se quiser potencializar o resultado, escove os fios e finalize com a prancha.

Usar queratina em excesso pode danificar os cabelos?

Sim. Apesar de essencial para a saúde dos fios, o excesso pode ter um efeito rebote, causando muita porosidade, enrijecimento, ressecamento e até a quebra. A queratina é muito potente, portanto deve ser usada em casa com um intervalo de 15 dias para cabelos muito danificados e de um mês para fios saudáveis. Assim que começar a ver os benefícios, esse intervalo deve aumentar, uma vez que as necessidades das madeixas estarão supridas pelo ativo.

