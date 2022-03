Identifique as texturas do seu cabelo e aprenda a tratar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você sabe dizer exatamente qual é o seu tipo de cabelo? As madeixas são divididas em quatro famílias: lisa (1), ondulada (2), cacheada (3) e crespa (4). No entanto, dentro de cada categoria existem três texturas diferentes. Cintra, me ajuda, como faço para descobrir qual deles é o meu? Calma! Abaixo eu listo as características principais de cada um e ainda trago dicas de como cuidar, vem ver!

Liso

Caracterizado por uma estrutura reta e alinhada, quem tem cabelo liso pode sofrer com alguns problemas: a oleosidade excessiva, o embaraçamento e a falta de volume. Por isso, produtos cremosos e com fórmulas hidratantes devem ser evitados no topo, naquela região próxima do couro cabeludo. Aliás, evite também condicionadores e máscaras na raiz. Deixe esses produtos para uso nas pontas, assim como os óleos de reparação.

Fique longe também da água quente, que estimula a produção das glândulas sebáceas aumentando a oleosidade.

Tipos de lisos

1A: finos, pouco volumosos e bastante alinhados.

1B: um meio termo entre o 1A e o 1C, tem a espessura média e volume moderado.

1C: pesados, grossos, fortes, volumosos e brilhantes.

Ondulados

Nem liso e nem cacheado, a textura ondulada muitas vezes causa confusão por parecer ser um cacheado sem definição ou um liso rebelde. Produtos hidratantes e os óleos reparadores ajudam a melhorar o aspecto frisado e ressecado.

Tipos de ondulados

2A: tem uma leve ondulação, formando um “S” nas extremidades, geralmente em volta do rosto, como os da cantora Anitta.

2B: Possui um pouco mais de definição e frizz por todo o comprimento.

2C: Espesso e com volume. As ondas têm menos espaçamento e algumas mechas chegam até a formar cachos.

Crespos

Com espirais bem fechadinhas, os cabelos crespos, assim como no caso dos cacheados, são mais secos, pois a oleosidade natural não consegue se espalhar pelo comprimento. Eles são leves e finos e possuem um altíssimo fator de encolhimento. Evite desembaraçá-los quando estão secos, isso pode quebrar. Invista em uma umectação com um óleo de Argan ou macadâmia, para devolver a umidade e a saúde dos fios, e deixá-los lindos..

Tipos de crespos

4A: caracterizados por fios enrolados desde a raiz, geralmente apresentam maior definição e peso.

4B: tem volume e definição mediana, e também é mais leve em relação ao 4 A.

4C: fino e frágil, porém extremamente denso. Essa textura tem padrão em formato “z” e possui menos definição em relação aos demais.

Nesse vídeo trago mais dicas de como cuidar dos fios em casa!