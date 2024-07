Mireia Lopez Montoya traduz joias Bulgari em bolsas irresistíveis

Renata Brosina é jornalista, host de podcast e editora de moda com foco em luxo e sustentabilidade. Com 15 anos de carreira e alguns títulos internacionais no currículo, ela é curiosa, gosta de entrevistar e vestir pessoas, e analisar as transformações que vêm acontecendo no mercado.

O desafio de uma mente criativa é planejar uma próxima coleção que arranque suspiros e seja um verdadeiro sucesso. Ainda mais quando falamos de bolsas, um dos itens mais importantes dentro do portfólio de uma marca de luxo, principalmente pelo viés comercial. No caso de Mireia Lopez Montoya, diretora da unidade de acessórios da Bulgari, a troca de pele é uma necessidade natural — qualquer semelhança com o maior ícone da marca, a Serpenti, não é coincidência.

“Da mesma maneira que a serpente é conhecida por ficar cada vez mais forte e resistente com a sequência de transformações, temos essa busca pela inovação, além da tradução dos nossos códigos de joalheria para as bolsas e artigos em couro”, compartilha a espanhola, que começou a trabalhar para a grife em 2014, e, desde então, é a responsável por esse processo de ressignificação — e de criação — de objetos de desejo.

Em outras palavras, estabelecer a imagem de it-bag da maison romana que, na equação, ainda precisa carregar todas as suas raízes de joalheria. “Seja olhando para a Serpenti ou os detalhes do B. Zero 1, os símbolos da Bulgari são fortes e essenciais para nós”, diz.

Para o nosso mais recente encontro, que aconteceu durante a apresentação das peças para o Alto Verão 2024, em Milão, Mireia mostrou que a sua inspiração também segue o ritmo do legado.

Se o clima dos balneários já serviu como referência para criar joias vibrantes, que embelezavam os filmes em tempos de La Dolce Vita, durante a década de 1960, desta vez, ela traduziu esse espírito para algo mais calmo — com um tom de escapismo. “Pensamos em trazer uma interpretação mais fresca e sublime para as peças”, explica.

Batizada de “Refúgio italiano”, a coleção reúne cores, texturas e materiais que traduzem os dias ensolarados e a brisa do Mediterrâneo. Dos tons pastel aos metalizados, as criações carregam combinações de elementos desenvolvidos exclusivamente para esta temporada. Entre elas está o chevron, motivo conhecido pela estrutura de “espinha de peixe”, desenvolvido com três tipos de fios, sendo eles algodão, rayon e lurex dourado, tecidos juntos por um tear totalmente manual em uma textura fina para a clássica Serpenti Forever Top Handle e a hipnótica Serpentine Pouch. “Ele é feito de maneira artesanal e leva quase quatro semanas de trabalho para ser concluído”, conta.

Já o apelidado Woven Wicker traz uma espécie de trançado com vime em dois padrões diferentes em torno de estruturas metálicas desenvolvidas para o modelo.

“Há anéis na sua construção que lembram as joias da marca”, detalha Mireia sobre esse encontro entre o rústico e a sofisticação, dando um toque despretensioso à estética da bolsa Serpenti Forever Top Handle.

“É uma forma de mostrar mais expressões da maestria artesanal de fazer bolsas”, diz ela, que acompanha o processo de desenvolvimento de cada uma das peças no ateliê da marca em Florença.

Por lá, cada uma das bolsas é feita por artesãos especializados em diferentes etapas do processo — e o tempo de construção dos modelos pode variar entre dias ou até semanas, dependendo da complexidade, para ser finalizado.

A cereja do bolo para cada uma delas é o fecho magnético em forma de cabeça de cobra, que é adornado com escamas esmaltadas, no tom da bolsa — se ela for marfim, a cor se repete com o contraste dos olhos pretos. Nas versões em couro exótico, os tons rosado e bege ganham destaque no contraste de textura dos materiais, que exigem ainda mais excelência.

“Crocodilo e karung precisam de um cuidado ainda maior no manuseio”, conta Mireia, que, para essas opções, compartilhou que a pintura natural do couro é totalmente desbotada para obter um efeito de cor sólida e uniforme, enquanto o aspecto brilhante é obtido por meio de um tratamento específico batizado de Lissage.

O mais especial de conversar com Mireia, e descobrir tantas camadas por trás de uma coleção de bolsas, é que sempre há um tom de encanto — principalmente dela, como criadora de tais preciosidades. Já encontro ela há anos durante os lançamentos da marca e sempre a vejo apaixonada por cada um dos acessórios.

Se ela conseguiu fazer da Serpenti uma verdadeira it-bag, que é vista nos mais diferentes formatos pelas ruas mundo afora e vai “da feira ao baile”, é porque tomou a decisão certa, há cerca de dez anos e cinco meses.

Antes disso, a atual diretora de acessórios iniciou sua carreira em 1988 trabalhando no marketing de marcas como Procter and Gamble e The Coca Cola Company.

A partir de 2003, seu olhar se voltou para o mercado de moda e luxo, com desafios baseados nas reestruturações e desenvolvimento de marcas e varejo.

O seu olhar para o novo foi se reinventando ao longo do tempo e, hoje, percebemos que o seu brilho, definitivamente, está voltado para despertar suspiros. “Sempre podemos esperar por capítulos ainda mais especiais”, finaliza.