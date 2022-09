“Centenáros do Brasil” chega a Pernambuco

Avó de muitos, Vovó Kika nunca chegou a se casar, como conta Daniela Lopes, sua neta de coração. “Ela disse que teve algumas paqueras, mas nunca beijou na boca, pois isso não era coisa que as moças do seu tempo faziam.”

A família, que hoje cuida dela, começou a ser formada quando foi trabalhar na casa de dona Lourdinha Freire, mãe da Dani, que havia ganhado a Gabriela, sua primeira filha. “Quando eu nasci, ela já estava lá e sempre cuidou de nós. Eu achava que era sua filha de sangue e ela tinha me dado para minha mãe, por ser pobre”, relembra Dani, com quem vovó Kika vive há 21 anos.

Depois vieram mais duas meninas (Luciana e Fabiana) de quem ela também cuidou como filhas. Do quarteto nasceram as crianças: Renata, Gabriel, Luísa Letícia e Maria Clara, considerados seus bisnetos. Embora seja difícil para ela ficar sem fazer uma coisinha ou outra em casa, hoje nossa centenária se permite descansar e passear. Segundo a Dani, ela ama ver fotos na TV (para ficar grande), assim como vídeos sobre outros países, flores e também seus ídolos: Elvis Presley, Paula Fernandes, Amado Batista e Michael Jackson – esse último esteve presente (em forma de cover) em sua festa de 100 anos no comecinho do mês.

Vó Kika não teve a oportunidade estudar e não sabe ler, mas conhece letras e números e dá um banho nas jovens desmemoriadas como eu e a Dani. “Ela desenvolveu uma extraordinária capacidade de memorização. Vive me perguntando onde ficam as capitais e cidades do mundo, como não sei, ela diz: ‘estuda tanto e não sabe. Eu que não fui pra escola, sei’.”

Um dos grandes baratos da vovó Kika são as expressões cunhadas por ela, muitas delas exclusivas e muito engraçadas. Quando quer xingar alguém ela diz: “Filha(o) de Ana Badoque”. E se a coisa deu errado, ela vem com “lascou o pemba”. Quando o dinheiro está escasso é “courinho de rato”. E se o sujeito fala demais, ela se sai com “fala mais que homem da cobra”.

Seus planos para o futuro são muitos. “Mesmo com 100 anos, ela faz planos sobre a formatura das netas, os próximos casamentos…”, finaliza sua neta.