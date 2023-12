A menopausa e as novinhas

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Quando vejo aqueles seios duros, coxas e braços sem flacidez, o cabelo viçoso, rosto esticadinho, logo penso: espera…Não é inveja nem praga, mas fico impressionada como as jovens nada entendem sobre menopausa e o climatério.

Não há informação democrática pra quem ainda goza dos seus hormônios.

Se para as velhacas aqui já é caça ao tesouro da informação de qualidade – para sobreviver aos fogachos, insônia e nevoeiro mental – imagina paras as preparadas e animadas?

Tive uma ideia. Eu já queria procurar o Governo Federal para incluir educação financeira no currículo do ensino fundamental e médio (aliás, algumas escolas aplicam a matéria), poderíamos também inserir o debate da menopausa para as meninas.

Tudo bem que não tem nem informação de qualidade sobre educação em sexualidade e andamos léguas pra trás com as Damares da vida. Mas penso em começar uma campanha pela disseminação do assunto da menopausa nas escolas e lares brasileiros.

Teríamos uma nova geração de maduras muito mais bem preparadas para atravessar esse túnel de desinformação e calores. Se temos nos ministérios algumas mulheres 50+, além da primeira dama e muitas políticas maduras, urge convoca-las como senhoras-propaganda .

Mas o assunto parece enterrado, sepultado e concretado. Não pode. Quem disse?

Temos que nos empenhar em livrar as hoje jovens, dos horrores dessa terceira fase hormonal. Menopausa devia ser pauta de debate político e cívico. Eu voto sim.

