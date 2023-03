8 lavabos decorados para se inspirar

Pouco utilizado no dia a dia, mas essencial para a área social da casa: esse é o lavabo. O ambiente é famoso por permitir decorações ousadas e garantir que as visitas saiam impactadas dele. Se chegou a hora de renovar o seu, estamos aqui para ajudar. Listamos oito lavabos decorados, criativos e charmosos para inspirar as mudanças aí na sua casa. Confira!

Base neutra

O escritório Raízes Arquitetos desenhou uma bancada com uma pedra em neolith num “berço” de madeira cumaru, com um desenho irregular, que acompanha o layout do ambiente. Repare na fita de LED que contorna o espelho e ressalta o revestimento em porcelanato ao fundo. Uma iluminação de impacto!

Para cinéfilos

Algumas paixões que temos em nossas vidas são capazes de guiar a forma com que nos vestimos, agimos e até moramos. Este é o caso desse casal, fãs da saga Star Wars, que entregou o sonho de ter um apartamento com o tema Geek, nas mãos da arquiteta Marina Carvalho.

No lavabo, a profissional trouxe os personagens Darth Vader e Stormtrooper. Para acompanhar, as louças sanitárias pretas e o quadrinho com a famosa frase proferida pelo mestre jedi Obi Wan Kenobi: May the Force be with you (Que a força esteja com você, em português).

A cor mais quente

No projeto assinado pelo Apartamento 203, a cor Tricô, da Suvinil, foi a eleita para as paredes e o teto, criando um ambiente quase monocromático. Tons de neutros claros no mobiliário e decoração complementam o décor moderno.

Cápsula amadeirada

Continua após a publicidade

O uso de materiais naturais é, sem dúvidas, o destaque deste lavabo. Aqui, o forro de madeira foi combinado à palha de bananeira que reveste todas as paredes de forma delicada. A bancada em tora de madeira recebeu a cuba de apoio de mármore travertino rústico. Para complementar o espaço, a arquiteta Si Saccab adicionou o espelho orgânico e o pendente que possui formato de galho. Curtiu o resultado?

Minimal e artsy

Neste lavabo projetado pelo Studio 92 Arquitetura há três elementos que criam uma composição completamente contemporânea e urbana: a wall art que inicia no forro de gesso e encerra na parede, a porta rosa matte e apenas duas lâmpadas de filamento de carbono pendentes. Um charme!

Duo de impacto

O lavabo é uma grande surpresa neste projeto da Fantato Nitoli com seu duo de revestimentos e cores contrastantes. Meia parede foi revestida com um painel de lambri na cor do ano da Pantone, o Viva Magenta. O mesmo tom se repete no forro e nas outras paredes do ambiente. Para contrastar com o painel, o porcelanato Confete, da Ceusa, foi o escolhido. Ele também reveste o piso do lavabo. Formas arredondadas no espelho, cuba de sobrepor e pendentes completam o espaço.

50 tons de cinza

Este lavabo projetado pela LL Arquitetura segue a concepção monocromática utilizando a cor cinza e suas variantes. A parede foi revestida com papel de parede black, da Mica. Já a bancada de limestone ganhou metais preto mate, da Deca. Uma composição discreta e marcante.

#Barbiecore

Este lavabo idealizado por Lufe Gomes, do Life By Lufe, ganhou a cor Rosa-Blush, da Suvinil, para contrastar com as cores neutras utilizadas nos revestimentos, na moldura do espelho, na cuba e na bancada. O rosado traz uma sensação de acolhimento para o lavabo, que conta com quadros e vasos decorativos.