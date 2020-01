14 ideias criativas de reciclagem pra organizar a casa gastando quase nada

Para pôr um fim na bagunça de casa, a gente sempre precisa de uma ajudinha de produtos organizadores, não é? A boa notícia é que dá pra confeccionar os seus com materiais que normalmente seriam descartados.

É aí que aquele pote de geleia e a caixa de papelão onde veio sua última encomenda podem ser úteis. Com um pouco de paciência e criatividade, você consegue transformar o que iria ser jogado fora em um organizador prático sem gastar quase nada.

Confira alguma ideias de como fazer isso:

1. Organizadores feitos de lata

Latas de leite em pó, legumes, leite condensado… todas elas podem ser utilizadas. Que tal fazer um porta talheres para a cozinha? Este tutorial te ensina os passos. Dá um certo trabalhinho, mas fica uma graça e é bem funcional.

Há também os tutoriais mais simples que demonstram que também dá pra obter um resultado bonito com apenas cola quente e barbante, por exemplo.

Juntando algumas latas de mesmo tamanho e com um pouco mais de trabalho, você consegue um organizador de mesa em forma de pirâmide e decorado com papel de scrapbook. Também é possível unir as latas com um fio ou plataforma de madeira para guardar o papel higiênico e toalhas de banheiro.

2. Porta-livros de plástico e papelão

É sempre bom ter onde guardas livros, cadernos e documentos importantes. Para quem precisa de um modelo apenas para não deixar os itens da estante caírem, dá para montar o organizador com um recipiente de plástico de água sanitária ou sabão em pó apenas recortando as embalagens. Veja como!

Já se você quiser algo mais decorado, como estes da foto acima, guarde a caixa do cereal ou do sabão em pó e prepare os materiais. Alguns tutorias te ensinam a usar tintas e desenhos mais trabalhados, enquanto outros menos complexos dão preferência por cobrir a caixa com tecido e papel de scrapbook ou presente.

3. Divisor de gavetas de papelão

Manter as gavetas sempre arrumadas é quase impossível sem a ajuda de divisórias. E dá para confeccioná-las em casa, com tiras de papelão e do tamanho perfeito para suas gavetas. Existem várias maneiras fazer isso!

Você pode criar divisórias de diferentes tamanhos com pedaços de papelão colados:

E pode ainda criar colmeias, com tiras encaixadas:

4. Divisor de gavetas com tubos de xampu

Para organizar as gavetas de meias e calcinhas, ainda tem outra opção: organizador com embalagem de xampu. Basta cortar os pedaços do tamanho que você precisa, deixando a base do recipiente, e colar em uma superfície que irá sobre o fundo da gaveta. Dá pra fazer o mesmo com rolo de papel, mas esse material é mais frágil.

5. Organizador de pote de plástico

Outra ideia criativa para reutilizar os tubos de xampu é transformá-los em potes organizadores, para colocar, pincéis de maquiagem, canetas e o que mais você quiser. Confira como fazer – nesse mesmo tutorial, a partir do minuto 6:49, há um passo-a-passo de como usar o pote de sorvete como porta-papel higiênico e uma ideia genial para reaproveitar os potes de maionese como acessórios de lavabo.

As embalagens de plástico também podem ser envolvidas em papel decorado e se tornarem ótimos itens de escritório e cozinha. Uma dica é guardar alguns potes de iogurte pare construir o seu próprio organizador de gavetas.

7. Organizador de pote de vidro

Não sabe o que fazer com o pote de vidro de geleia, azeitona, molho? É possível conseguir um organizador apenas removendo o rótulo, pintando a tampa e incluindo um novo rótulo e pedra decorativa. Veja aqui e aqui dois exemplos de tutoriais.

8. Organizador de garrafa PET

Você só precisa de umas garrafinhas coloridas pra dar mais bossa ao conjunto. Aí, é só cortar e usar ferro de passar roupa para finaliza a borda. Olha o passo a passo.

9. Gaveteiro e organizador de mesa de papelão

Caixas e embalagens de papelão são perfeitas para organizar e dar um charme extra. Confira alguns tutoriais.

Esse é tão profissional que tem gaveta:

Esse é mais simples, mas prático e lindo:

E tem esse para pastas e documentos:

10. Nichos de papelão

A sua parede é outro ótimo lugar para reutilizar o papelão. Com formatos variados, os nichos podem ser colados diretamente na parede ou pendurados. Olha essa ideia:

E que tal montar nichos hexagonais? Veja os passos:

11. Sapateira de papelão

Em vez de gastar com um produto para guardar todos os seus sapatos, você pode fazer uma sapateira com vários pedaços de papelão, cola, tesoura e fita adesiva colorida. Clique e saiba como!

12. Caixa e nicho de palitos de picolé

Você só precisa chupar muito picolé e ter paciência ao montar o objeto organizador. Veja como fazer:

13. Nicho de rolos de fita adesiva, papel higiênico ou tubos de PVC

As opções para obter organizadores de parede são infinitas. Se você estiver pensando em algo menor e de forma arredondada, aposte em rolos de fita adesiva e rolos de papel, podendo também usar tubo de PVC como alternativa.

14. Porta-sabonetes de caixa de suco

Este último pode não ser tão charmoso quanto todas as ideias anteriores, mas está no topo da lista dos mais úteis. Depois de fazer os corte indicados pelo tutorial, você vai decorar a caixa com o seu estilo e encher a caixa com sabonetes. Sempre que precisar de um novo, ele estará ali disponível e fácil de alcançar.