Chiara Mariottini, CEO da Sisley, marca francesa de fito-cosméticos de luxo, foi uma das palestrantes do Fórum CLAUDIA 2019, que aconteceu nesta quarta-feira, 20 de março, no Teatro WTC, em São Paulo.

Na ocasião, a profissional realizou um painel intitulado ‘Uma história sobre mulheres: como tornei a líder que sou‘, em que contou sobre a sua trajetória ao lado de mulheres que a inspirou durante sua jornada.

Em discurso emocionante, Chiara detalhou sobre seus trabalhos dentro e fora do país, trabalhando em ambientes em que a maioria dos funcionários eram homens. Esse cenário não a intimidou. Muito pelo contrário, a guiou para provar que seria capaz de fazer um bom trabalho.

Entretanto, essa autoconfiança não seria possível sem as mulheres que, ao seu redor, formaram a profissional e mulher que Chiara é hoje. Começando por suas avós, a CEO releva que aprendeu com elas a ter persistência, força e, principalmente, confiança. “Elas me ensinaram a nunca desistir do que eu acredito, persistir e dar tempo ao tempo”, escreveu em seu painel de apresentação.

Também homenageou a sua mãe, Flora, com quem aprendeu sobre positividade, resiliência e construção. “Ela me ensinou que, acima de tudo, é importante nos mantermos dona de nós mesmas. Por mais que seja importante nos doarmos ao próximo, nós também somos importantes”.

A tia, também foi homenageada como uma mulher que a ensinou ter pés no chão, mas não deixar de acreditar em seus sonhos.

Sua filha, Catarina, não ficou de fora e representou, em seu discurso, o olhar que todas as mulheres devem ter sobre a próxima geração. “Vamos olhar para as mulheres do futuro. Deixamos, também, legado para as nossas pequenas”, afirmou.

Para ela, Chiara escreveu uma emocionante declaração: “Eu, talvez o sonho de todas as outras mulheres que influenciaram a minha vida, talvez não, eu sou o conjunto de certezas e incertezas, erros e acertos, sou o olho que vê, o coração que sente, e a alma que reflete hoje minhas próprias escolhas”.

O discurso acabou de forma emocionante. Sua avó e sua mãe subiram ao palco e, com as mãos dadas, representaram a força e a sororidade necessárias para evoluirmos.

Na segunda edição do evento que mudou a história das discussões femininas, CLAUDIA reuniu algumas das mulheres mais poderosas da atualidade. Foram quase 30 mulheres presidentes de empresas e grandes líderes juntas num mesmo palco.

