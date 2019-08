Inscrições para The Cartier Women´s Initiative vão até 14 de agosto

A grife francesa Cartier abriu as inscrições para a edição 2020 do The Cartier Women’s Initiative. O projeto tem como objetivo apoiar mulheres que estão na gerência de empresas criativas, financeiramente viáveis e que estejam, de alguma forma, dando soluções para o futuro do planeta, atingindo o maior número de pessoas possíveis.

A iniciativa faz parte de uma parceria da marca com a escola de negócios INSEAD e a McKinsey & Company e teve início em 2006. As inscrições para a edição 2020 do CWIA devem ser feitas por meio do site do projeto e vão até o dia 14 de agosto.

Sobre o The Cartier Women´s Initiative

Durante os seus 13 anos, o CWIA teve a candidatura de mais de 18.000 mulheres ao redor do mundo, 205 empresas que geraram mais de 7.000 empregos, operando em 52 países e com o suporte de 400 membros, entre júri e treinadores.

Dentro destes números, o Brasil teve uma vencedora, Candice Pascoal, no ano de 2017 com a empresa Kickante. Segundo ela, “O prêmio Cartier é muito mais do que valor financeiro. Somos uma verdadeira comunidade de mulheres quebrando paradigmas, ajudando umas às outras e, principalmente, mudando como se faz negócios ao redor do mundo”, conta.

Além de Candice, a última edição do CWIA teve como finalista Tatiana Pimenta, com sua empresa Vittude.

