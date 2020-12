Getty Images lança bolsa de US$ 10 mil para mulheres

Em mais uma ação para trazer visibilidade e representatividade, a Getty Images anunciou nesta terça-feira (15) o lançamento da bolsa #ShowUs, um programa de apoio para fotógrafas e cinegrafistas mulheres, pessoas não binárias ou que se identificam com o gênero feminino.

Realizada em parceria com a Dove e a plataforma Girlgaze, a iniciativa faz parte do Projeto #ShowUs, que criou uma biblioteca global de imagens produzidas por mulheres e não binários devotados a quebrar os padrões de beleza.

Com prêmio de duas bolsas no valor de 5 mil dólares cada, o programa aceita participações de profissionais emergentes de todos os cantos do mundo e que estão usando seus talentos para criar histórias visuais inclusivas, representando mulheres e seus relacionamentos de forma autêntica e não estereotipada.

As vencedoras também poderão licenciar seus trabalhos premiados nos bancos de imagens da Getty e iStock.com, com uma taxa de 100% de royalties para o conteúdo. Elas receberão ainda apoio e orientação de mentoria.

“Além de nossa missão de quebrar clichês no universo visual, o Projeto #ShowUs tem como objetivo dar às mulheres, indivíduos que se identificam como mulheres e não binários, uma voz para elas mesmas se representarem”, declarou Rebecca Swift, chefe global de insights criativos da Getty Images.

Firdaous El Honsali, diretora de comunicações globais da Dove e uma das juradas do concurso, afirmou que o projeto “está na vanguarda da inclusão, dando espaço para diversas vozes contarem suas próprias histórias e nos mostrarem seu próprio padrão de beleza. A bolsa é uma extensão desse objetivo e estou animada para conhecer as histórias esperando para serem contadas.”

Além de El Honsali, o painel de juradas conta também com as participações da fotógrafa Ronan McKenzie e de Julie Ruiz, diretora de design na Vice e colaboradora da Girlgaze.

As vencedoras serão selecionadas com base em sua capacidade de criar uma narrativa visual que seja comercial e atraente, baseada em imagens estáticas ou vídeo. O júri irá considerar o calibre do portfólio, o mérito do projeto e a capacidade profissional das artistas.

As juradas também avaliarão como os projetos inscritos representam autenticamente as relações femininas e como ajudarão a mudar a representação na mídia e na publicidade.

Será dada uma atenção especial às profissionais que contarem histórias locais de mulheres em suas comunidades. Por fim, é solicitado que as candidatas realizem as sessões de fotos respeitando as diretrizes locais sobre distanciamento social e segurança durante a pandemia.

As inscrições serão aceitas até às 23h59 (horário dos EUA) do dia 14 de janeiro de 2021 e podem ser realizadas através deste site.