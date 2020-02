10 dicas para ir bem em concursos públicos

Defina horários exclusivos para estudar – e cumpra-os

Foto: Getty Images

A principal dica para quem quer trabalhar em órgãos do governo é escolher com calma a profissão que vai abraçar e não se focar apenas no salário. As pistas disto estão no edital, espécie de roteiro com todas as coordenadas para os candidatos. Sabendo disso, você já sai na frente da concorrência.

Para não fazer parte da turma que “caiu de paraquedas” na prova, vá ao site da organizadora do concurso e faça as avaliações dos anos anteriores, crie uma rotina de estudos e, acredite, a vaga dos seus sonhos pode ser sua!

Encare o desafio hoje mesmo!

Respostas às dúvidas mais comuns de quem quer prestar concurso:

1. Quando começar?

Assim que você decidir a carreira, inicie os estudos. Nem espere o edital ser lançado porque, em geral, o prazo entre a inscrição e a prova é muito curto. Estude o conteúdo cobrado em concursos anteriores e os reforçados no edital.

2. Como estudar?

Não há um método que funcione para todos. Há quem faça resumos do conteúdo pedido ou apenas o lê em voz alta. E existe ainda quem precisa de cursos presenciais, que podem ser caros, mas que valem o investimento.

3. Como organizar os estudos

· Defina horários exclusivos para estudar – e cumpra-os! Não deixe para estudar só quando já está cansada.

· Se faz cursos preparatórios, reserve a mesma quantidade de horas de aula presencial para estudar em casa e fixar o conteúdo.

· Estude em lugar calmo, sem interrupções. Vale mais pouco tempo de concentração que mais tempo cheio de pausas!

· Ao resolver os exercícios, dê atenção aos seus erros e tente entender o que está fazendo de errado para não repeti-los.

4. Por que ler o edital?

Além dos requisitos para a inscrição, nele você encontra informações sobre o cargo, como competências especiais, nível de escolaridade, salário etc. E, claro, o conteúdo que será cobrado na prova!

5. Como estudar a partir do edital?

Alguns concursos optam por indicar matérias como português ou matemática. Já outros informam apenas a bibliografia. O volume de informação costuma ser grande, por isso é importante que no momento da publicação do edital você já tenha estudado boa parte do conteúdo.

6. Descubra o que vai cair na prova

“Um erro comum é focar só no que está no edital e esquecer de se atualizar. A candidata deve acompanhar as novidades da carreira e as notícias do país”, alerta Marco Antonio, professor de curso preparatório. No edital, veja se há indicação do peso de cada disciplina e concentre seus estudos nas que garantem mais pontos.

7. Preciso pagar para me inscrever?

Sim. A forma de pagamento da taxa está explicada no edital. É possível pedir isenção da taxa quando o candidato não tem condições financeiras de pagar, mas nem todos os editais dão o benefício.

8. Como saber se estou inscrita?

Fique de olho no site da organizadora do concurso. Ali dá para ver se sua inscrição foi confirmada e não apresentou nenhum problema. E atenção: informe corretamente seu endereço na inscrição, pois algumas organizadoras enviam avisos importantes pelos Correios!

9. Como sei que passei?

Após a prova, a organizadora publica no site o gabarito do concurso. E algum tempo depois, os aprovados. Se você identificar um erro na resolução da prova, reclame. A alternativa, chamada recurso administrativo, deve ser feita pela internet no prazo estabelecido pelo edital. Mas isso não é garantia de que será atendida. Em último caso, dá para entrar com ação na Justiça.

10. Fui aprovada, mas não fui chamada para trabalhar. E agora?

Em geral, isso ocorre quando um concurso é lançado para preencher um “cadastro de reserva”, com vagas sobressalentes. Quando surgirem as vagas, o candidato é chamado. Outros concursos aprovam mais candidatos do que têm de vagas. Essa chamada pode ocorrer até dois anos após o resultado do concurso, prazo que pode ser adiado em até mais dois anos.