Dossiê do liso: como cuidar dos fios naturais e alisados

Para conquistar o liso perfeito, com leveza, movimento e volume, o primeiro passo é entender que nem todo fio é igual. Seja natural ou alisado, cada tipo requer um tratamento especial. Escolher a linha de tratamento correta é outro passo fundamental. Os produtos devem respeitar as características da fibra capilar e também oferecer proteção e cuidados reparadores para aqueles lisos que passaram por química ou alisamento com chapinha e secador.

Por isso não dá para levar para a casa qualquer shampoo ou condicionador indicado para lisos. Pensando em todos esses fatores, O Boticário pesquisou a fundo todas as necessidades do cabelo liso (natural ou não) e criou a linha Match Respeito aos Lisos, que oferece um tratamento especial, testado e aprovado em todos os tipos de lisos.

Match de sucesso

A dupla queratina e pantenol é um dos benefícios da fórmula da linha Match Respeito aos Lisos. Esses ingredientes reparam os danos da escova, chapinha e alisamento e contribuem para a manutenção de um efeito liso solto com aspecto natural. Pronto, deu match!

Quem possui fios descoloridos não precisa se preocupar Os ativos não removem ou alteram a coloração dos fios. Para quem sofre com a oleosidade, a Match também desenvolveu a versão Respeito aos Lisos Oleosos.

Acerte no passo a passo

Utilizar todos os produtos da linha na sequência correta otimiza os efeitos do tratamento. Segundo o consultor da Match e expert, Ricardo dos Anjos, é importante lembrar que todo ritual começa com uma boa limpeza dos fios com a ajuda do shampoo. Em seguida, é só aplicar os produtos na ordem correta:

Passo – Shampoo Passo – Máscara de manutenção 3 minutos Passo – Condicionador Passo – Fluído de manutenção DD cream

Máscara ou condicionador?

A resposta certa são o dois! Muita gente tem dúvidas se o uso da máscara dispensa o condicionador, mas a verdade é que esses dois itens são complementares e devem ser usados um em seguida do outro. A máscara antes do condicionador.

A máscara tem uma grande carga de ativos e tem alto poder de hidratação. Seu foco principal é levar o tratamento para o núcleo do fio (córtex). Já o condicionador entrega tratamento diário, com fórmula menos concentrada, entretanto é indispensável pois sua principal função é selar as cutículas garantindo que os ativos da máscara permaneçam dentro dos fios.

Sobre a frequência de uso, é bom lembrar que os produtos devem ser utilizados conforme orientação da embalagem. Shampoo, condicionador e fluído podem ser utilizados diariamente. Já a máscara deve ser aplicada de 2 a 3 vezes na semana.

Para que serve o fluído?

Sabe aqueles produtinhos versáteis, de textura leve e com alto poder de hidratação, que a gente adora? O fluído DD cream é desses. Ele é indispensável nos cuidados com o cabelo liso, pois realça o brilho e ajuda a bloquear a umidade (ótimo para as adeptas da chapinha!), fazendo a escova durar mais tempo. Além de oferecer proteção térmica.

O modo de usar é super simples: aplique o fluído ao longo dos fios, evitando a raiz. Espalhe uma pequena quantidade nos cabelos úmidos para protegê-los dos danos do secador ou no cabelo seco para um efeito finalizador.

Os resultados

Vamos falar em benefícios? A seguir, um resuminho do que a linha Match Respeito aos Lisos faz por seus fios:

Protege e mantém liso da escova e do alisamento

Repara e uniformiza a fibra capilar

Recarga de queratina imediata

Lisos com movimento sem pesar o fio

* Os resultados foram obtidos através do uso combinado da linha Respeito aos Lisos