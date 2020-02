Cortes de cabelo que emagrecem

Guilhermina Guinle

Foto: Isac Luz / Divulgação Rede Globo

Cansou de recorrer às dietas para emagrecer? Uma boa saída é mudar o corte de cabelo! Com um profissional de confiança e algumas dicas, você consegue o milagre de “perder” até 3 kg em minutos.

“O corte certo pode deixar o ar mais expressivo e o rosto mais magro”, enfatiza o cabeleireiro Marcelo Faustino, que há nove anos trabalha na rede Jacques Janine.

Reunimos aqui os nove cortes emagrecedores mais pedidos nos salões. Há sugestões para todas as mulheres: jovens e senhoras, quem tem cabelos curtos, médios ou longos, ou fios lisos, ondulados ou cacheados. Prepare-se para a tesoura!

Se inspire no antes e depois das famosas

4 regras de ouro do rosto magro

– Deixe o pescoço mais à mostra

Quanto mais cabelo cobrir a região, mais baixinha e gordinha você parecerá.

– Alongue o rosto com uma franja

As bochechas são as principais responsáveis por deixar o rosto redondo. Por isso, invista numa franja lateral ou num corte médio e liso para disfarçá-las.

– Escolha um tom mais claro

Ninguém precisa virar loira oxigenada para se beneficiar de um cabelo iluminado. Mechas um ou dois tons mais claros do que sua cor natural dão o mesmo resultado, de uma forma menos artificial.

– Não descuide da maquiagem

Vamos combinar que de nada adianta acertar no corte de cabelo se sua pele denunciar desleixo, né? Esconder as olheiras, passar uma base sem óleo e usar um blush discreto são cuidados fundamentais para parecer mais magra.