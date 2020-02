Procure um cabeleireiro de confiança

Foto: Dreamstime

Você teria coragem de alisar o cabelo em um salão desconhecido, mas que cobra um ótimo preço? Se a resposta for sim, cuidado! Infelizmente, muitos cabeleireiros usam produtos perigosos, que prejudicam os fios e a saúde. É o caso dos alisantes com quantidade de formol acima de 0,2% – máximo permitido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) -, e até de substâncias proibidas. Para deixar os fios lisinhos sem nenhum risco, siga os 9 mandamentos ao lado.

Os 9 mandamentos do alisamento seguro

· Alise os fios sempre com o mesmo cabeleireiro, e de sua confiança.

· Peça para que o profissional prepare, na sua frente, o produto a ser usado. Não fique com vergonha de pedir isso. Lembre-se: é a sua saúde que está em risco.

· Antes de realizar o procedimento, verifique a embalagem do produto. No rótulo, é obrigatório constar o código que indica a aprovação pela Anvisa: começa com o número 2, e sempre tem ou 9 ou 13 dígitos (exemplo: 2.3456.9409 ou 2.3456.9409-0001). Esse número de registro é geralmente precedido pelas siglas “Reg. MS” ou “Reg. Anvisa”.

· Por outro lado, se na embalagem houver a inscrição “343/05”, cuidado. Segundo a Anvisa, os produtos com este código não podem ser utilizados para alisamento capilar.

· Em caso de dúvidas sobre o produto, consulte o site: www.anvisa.gov.br

· “Interrompa o procedimento se sentir dor, coceira ou queimação no couro cabeludo. E imediatamente lave a cabeça com água”, alerta o dermatologista Luciano Barsanti.

· Desconfie se você ficar isolada das outras clientes do salão. Por causa do forte cheiro de formol – em quantidade acima de 0,2% – muitos cabeleireiros fazem o alisamento em local separado.

· Fique atenta se o cabeleireiro ligar o ventilador ou colocar máscara no rosto – daquelas de médico ou dentista. Esses sinais indicam que o produto contém a dosagem de formol acima do permitido.

· Atenção: o cabeleireiro deve conversar com você para saber qual alisamento já foi realizado anteriormente. Além disso, o teste de mecha é importantíssimo para verificar se as químicas são compatíveis.