App de paquera depois dos 70 anos: a história de amor de Jim e Audrey

Jim Adams, 79 anos, levava sua vida tranquilamente, desde que a esposa faleceu em 2017. Afinal, foram 38 anos juntos que resultaram numa família de dois filhos e dois netos e tudo parecia perfeito assim. Pintor e professor aposentado, ele, que nasceu na Filadélfia e hoje vive em Vancouver, dedicava sua vida às telas e ao voluntariado.

Então veio a pandemia e Jim teve mais tempo para se deparar com suas carências e vontades. Um dia, decidiu entrar no Silver Singles, um site que ajuda pessoas com mais de 50 anos a encontrar o amor. Uma semana depois veio o match! Do outro lado da telinha estava Audrey Coutts, uma mulher 94% compatível com ele, o que é uma raridade em tempos de amores virtuais e até fora das telas. Coutts, que é divorciada há 33 anos e tem 78 anos, já era usuária do APP há tempos e vinha pensando em cancelar a conta, quando a magia aconteceu.

Como convém a uma história de amor on-line, o namoro começou com longas chamadas de Facetime até que veio o primeiro encontro num bistrô. Para garantir que ela estivesse confortável, afinal estamos em tempos de Covid ainda, Adams providenciou uma mesa reservada. Três meses depois, eles já viviam juntos em White Rock.

O pedido de casamento veio rapidamente, oito meses depois do primeiro like, em maio de 2021, quando o vovô apaixonado deu a Coutts um anel que foi de sua mãe, e disse algo assim: “Estou tirando um anel do bolso e tudo que consigo pensar é: ‘Não jogue no macarrão'”.

Essa história linda com contornos de conto de fadas teve seu ápice com o casamento que ocorreu em 25 de setembro e reuniu a família, que cresceu um bocado, e alguns amigos. Jim e Audrey não planejaram lua de mel e grandes arroubos pois, conforme disseram ao Oprah Daily, estão felizes exatamente com suas próprias companhias. Que assim seja!

