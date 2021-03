Raio-x: os produtos de beleza que as famosas usaram no Globo de Ouro

No último domingo (28), aconteceu mais uma edição do Globo de Ouro. Ainda que em formato híbrido, com boa parte das celebridades acompanhando tudo à distância, os looks não perderam em nada para as versões presenciais. Confesso que a época de premiações é uma das minhas preferidas do ano, porque rendem maratonas de ótimos filmes e séries, além de muitas inspirações de beleza – seja na ficção ou na vida real. Ainda que a situação do mundo seja difícil, uma noite de escapismo não faz mal a ninguém.

Falando em tapete vermelho, sempre tenho muita curiosidade em saber o que as celebridades usam para preparar a pele e compor a maquiagem. Fico interessada, porque são looks que precisam de uma combinação certeira de leveza para valorizar individualidades, bom comportamento sob luzes e flashes, além de durabilidade. Felizmente, desvendar essas fórmulas ficou mais fácil, já que os próprios profissionais responsáveis costumam compartilhar a ficha técnica. Pensando nisso, fiz um raio-x de alguns dos meus looks favoritos com uma lista dos itens usados:

LILY COLLINS

A protagonista de Emily in Paris, da Netflix, foi de olhos coloridos combinando roxo e verde. Lily Collins foi maquiada por Fiona Stiles, que combinou base Teint Idole Ultra Wear Foundation Stick (cor 220) e com o corretivo da mesma linha (cor 210), ambos Lancôme. Duas sombras foram responsáveis pelo esfumado incrível, ambas da linha Lancôme Color Design, a Midnight Stone e a Siren’s Emerald. Como são difíceis de achar por aqui, sugiro duas gêmeas: o tom mais escuro da paleta Hypnôse 5-Color 06 Reflet D’Améthyste e a sombra unitária Emerald Cut da linha Dazzleshadow da M.A.C. Os cílios hipnotizantes levaram camadas da clássica máscara Monsier Big e da nova Lash Idôle, também de Lancôme.

ANYA TAYLOR-JOY

Pele com acabamento iluminado? Temos. Conquistada pela maquiadora George Eisdell com a dupla de base Dior Forever Skin Glow (cor 0N) com corretivo Dior Forever Skin Correct Concealer (cor 0N) sob toda a linha de skincare Capture Totalle C.E.L.L. Energy. Nos olhos, Anya Taylor-Joy apostou numa combinação clássica de marrom levemente violáceo com preto. Vou ficar devendo o link da paleta original, cor 599 New Look, pois não está disponível no Brasil. Mas indico outra opção certeira, da mesma linha Diorshow 5 Couleurs, na cor 079 Black Bow. Nos cílios, Diorshow Iconic Overcurl Black. Os lábios receberam uma camada de Dior Rouge Lipstick na cor Promenade, um tom clássico entre rosa e coral de fundo amarronzado. Todos os itens usados são Dior.

TIFFANY HADDISH

Tiffany Haddish comprova: uma pele bem hidratada e protegida faz diferença no acabamento da maquiagem. Antes de tudo, o maquiador Ernesto Casillas aplicou uma camada do sérum Ultimune Power Insing Concentrate e do protetor solar em stick Clear Sunscreen Stick, que é transparente e, portanto, não dá aquele resultado esbranquiçado sob o flash. Por cima, Tiffany recebeu a base Synchro Skin Radiant Lifting Foundation no tom 440 Amber. No centro da face, Ernesto trouxe o efeito iluminado com o corretivo Synchro Skin Self Refreshing Liquid Concealer na cor Medium 304. Muitas camadas de máscara para cílios Controlled Chaos Mascara finalizaram o esfumado marrom com efeito alongado. Nos lábios, elegeram o batom ModernMatte Powder Lipstick na cor Semi Nude 508. Os produtos são Shiseido.

EMMA CORRIN

Minha favorita da noite, a Lady Di de The Crown, Emma Corrin, se inspirou num pierrô para criar olhos clássicos, mas com toque dramático e divertido. A maquiadora Florrie White preparou a pele com uma combinação do sérum Black Rose Skin Infusion e do óleo facial Black Oil Precious Face Oil. Fez uma camada leve de cobertura com o Phyto-Hydra Beautifying Tinted Moisturiser e deu cor às bochechas com um mix dos blushes Phyto Blush Twist Fucshia 2 & Glow 4. Nas estrelas desta maquiagem, os olhos, Florrie usou a lapiseira retrátil Khol Star Eyeliner no tom Sparkling Black para criar uma linha na base dos cílios superiores e inferiores. Passou três camadas da máscara So Stretch, usando a pontinha do aplicador para garantir o efeito Twiggy. Vou ficar devendo o link da mesma versão, mas já testei e amo a So Volume, disponível aqui. Para manter tudo no lugar, nas palavras dela, esfumou o pó compacto Phyto Poudre Pressed Powder no tom 2 Natural por todo o rosto. Todos os produtos são Sisley Paris.

*Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque das lojas. As escolhas editoriais não foram comprometidas.