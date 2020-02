Tammy di Calafiori revela como cuida da pele e seus segredos de maquiagem

A atriz Tammy di Calafiori

Em entrevista à revista ESTILO, a atriz Tammy di Calafiori revela seus rituais para cuidar da pele e também na hora de se maquiar. Confira:

Você se considera uma expert em maquiagem?

Sou curiosa e sempre observo o que os maquiadores fazem enquanto me arrumam para o trabalho. Por isso, aprendi a lidar com os pincéis. Dou conta do básico: criar um belo fumê nos olhos, iluminar a parte alta da pálpebra e realçar os cílios com muito rímel são minhas especialidades.

Nas maçãs do rosto e na boca, o que usa?

Adoto a estratégia de que menos é mais. Prefiro blushes nos tons rosa e terracota e batom cor de boca ou rosa-suave.

Como cuida da pele?

Prefiro produtos hipoalergênicos – gosto dos da Avène e dos da Dermage – e hidrato o rosto e o corpo com regularidade. Também não abro mão do filtro solar, nem mesmo nos meses mais frios.

Veja abaixo uma seleção de produtos que Tammy nunca dispensa:



Produtos usados por Tammy di Calafiori

(1) Esmalte Le Vernis Black Pearl (R$ 92*), da Chanel; (2) demaquilante (R$ 51*), da Dermage; (3) água termal (R$ 52*), da Avène; (4) sombra 5 Couleurs Gris-Gris (R$ 244*), da Dior; e (5) Powder Blush Fleur Power (R$ 95*), da M.A.C.

*Preços pesquisados em fevereiro de 2012