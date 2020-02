Hidratante corporal com cannabis leva processo da Anvisa

Folha de cannabis sativa

Foto: Getty Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anuncia nesta quarta-feira (25.08.2010) que abrirá um processo administrativo contra a rede de cosméticos Empório BodyStore, que vende um creme hidratante à base de cannabis sativa, planta a partir da qual se produz a maconha.

De acordo com a agência, a empresa desobedeceu a resolução que proíbe a produção de cosméticos com substâncias narcóticas. A BodyStore, sediada em Porto Alegre, pode receber uma advertência, além de multa de R$ 1,5 milhão.

A polêmica envolve o creme Body Butter Hemp, vendido a R$ 53,90. O hidratante é feito com “legítima manteiga extraída das sementes do cânhamo, que é conhecida por auxiliar na regeneração da pele seca”, diz texto no site da fabricante.

Segundo a Anvisa, cosméticos do tipo têm registro simplificado – primeiro é feita uma notificação eletrônica e, em seguida, assina-se um termo de responsabilidade, garantindo a segurança e eficácia do produto -, por isso não há análise prévia à venda.

A Body Store informa que a matéria-prima do hidratante tem registro na Comissão Europeia e não possui o THC, portanto não poderia ser considerado um entorpecente.