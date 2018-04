Atenção, virginianas: Abril será excelente para o amor!

Se você nasceu entre 23 de agosto e 22 de setembro e está em busca de romance, pode comemorar: a hora é agora, virginiana! Em seu site, a astróloga Susan Miller explica como os astros trabalharão de forma positiva no amor neste mês de abril.

Vênus, o planeta do amor e da beleza, ajudará a encorajar viagens e o romance desde o início do mês até 24 de abril. Ele estará em Touro, um signo de Terra que brilhará para os outros de forma calorosa e carinhosa. Este é o período em que as solteiras devem circular!

Você provavelmente não encontrará ninguém no trabalho, mas em uma festa ou outro evento social. A pessoa por quem você se sentirá atraída provavelmente será anos mais velha que você, ou então parecerá muito mais madura do que a maioria da mesma.

Há muitas razões para que abril seja um mês de destaque para o amor, não apenas por causa de Vênus em Touro, mas também por causa da visita rara de Marte (uma vez em dois anos) à sua casa de amor verdadeiro.

Vênus e Marte, os dois pombinhos, chegarão ao pico em um aspecto de tirar o fôlego, em 10 de abril. Se você precisa escolher um dia para um primeiro encontro, esse é o seu dia, pois nessa data tudo deve acontecer do jeito que você planeja.