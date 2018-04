Muitos meninos e meninas se encantam com as batalhas travadas pelos herois nas telas do cinema. E o encontro de super-herois não demora a sair das telinhas para ocupar também os cenários de comemorações infantis.

Com o lançamento de Vingadores: Guerra Infinita, que estreou nesta quinta-feira (26), Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor e companhia voltam com tudo ao imaginário infantil. Prepare-se para vê-los em muitas festinhas!

As cores primárias (amarelo, azul e vermelho) são as mais utilizadas como base para a paleta da decoração.

O tema pede uma decoração vibrante e divertida. Incluir elementos que remetam às histórias em quadrinhos é um truque para dar mais vida à decoração. Pode ser uma toalha estampada, um painel decorado ou mesmo bandejas forradas com folhas de HQ.

Bonecos decorativos são importantes para a composição do tema, mas não precisam ser os únicos elementos visuais da mesa principal. Dê destaque também a peças com as quais o aniversariante tenha uma relação sentimental, como brinquedos antigos, peças de jogos e carrinhos. Convide o aniversariante a fazer desenhos e use-os como plaquinhas ou centros de mesa.

A papelaria é uma grande aliada na composição da mesa principal, seja no painel de fundo ou na decoração dos doces. Use os recursos de papelaria para repaginar doces tradicionais, enriquecendo a mesa e trazendo mais cor ao visual.

Os doces da mesa podem ser divididos em “setores”, cada um representando um personagem. É interessante ter o cuidado de harmonizar a composição total, dando a cada heroi igual destaque.