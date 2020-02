Viaje de carro com a família sem estresse nas férias de verão

Férias escolares. Essas são as duas palavrinhas mágicas que fazem a maioria das famílias cair na estrada – nem que seja rumo à cidadezinha do lado. O problema é que muita gente não aproveita as delícias do turismo, porque se estressa com aquelas horinhas dentro do carro. Dá até para entender – afinal, estrada lotada e a criançada perguntando a cada meia hora quanto falta para chegar são coisas que acabam com a paciência de qualquer um. Está prestes a viajar? Aqui vão alguns segredinhos milagrosos para começar as férias sem se estressar:

Entretenha as crianças

Prepare um saco com brinquedos para a viagem, mas não dê todos de uma vez. Assim, quando as crianças se cansarem de um, ganham outro. Ofereça também outras oportunidades para que elas se distraiam durante a viagem, como livros e músicas, além dos brinquedos.

Massageie o motorista

Seu companheiro fica supernervoso no trânsito? Aproveite as paradas na estrada para massagear os ombros e braços dele. O clima vai melhorar.

Fuja do tédio você também

Música, palavras cruzadas ou um bom livro deixam a viagem menos cansativa também para você. E não esqueça de tomar água para se hidratar no trajeto!

Faça uma parada

Em trajetos longos, pare a cada duas horas para que os pequenos possam andar um pouco e usar o banheiro.

Lanchinhos

Para não enjoar, dê alimentos leves antes da viagem e instale a cadeirinha perto da janela para ela olhar para fora do automóvel.

Antes de sair

Ainda em casa

Verifique a troca de óleo, validade do extintor, nível de pressão dos pneus (inclusive o estepe) e se as luzes estão funcionando. Macaco, triângulo e chave de roda são itens obrigatórios no veículo.

Com o mecânico

Se seu carro ainda está na garantia, agende uma revisão. Troca de óleo, pastilhas e velas são serviços que podem ser feitos no mesmo dia. Problemas com o motor, por exemplo, precisam de mais tempo.

Em casos de emergência

Seja prevenida: leve lâmpadas reserva, por exemplo. Cheque ainda se sua carteira de motorista e o licenciamento do veículo estão dentro da validade. Inclua na lista o cartão da sua seguradora.